As I Lay Dying: veröffentlichen zweite Single „The Cave We Fear To Enter“

Nach dem großen Erfolg mit der überraschend veröffentlichten Single Burden, mit der sich die Grammy-nominierten Metal-Legenden As I Lay Dying nach 5 Jahren zurückmeldeten, legen sie nun mit einer weiteren brandneuen Single nach. The Cave We Fear To Enter erscheint zeitgleich mit dem Start der Headliner Tour durch die USA. Der Track kann ab sofort über Napalm Records gestreamt werden und wird gemeinsam mit einem neuen Musikvideo veröffentlicht, bei dem Tom Flynn die Regie führte.

Die Lyrics von The Cave We Fear To Enter gehen auf eine Idee von Bassist/Sänger Ryan Neff zurück, die Sänger Tim Lambesis weiterentwickelt hat. Der balladeske Track beginnt mit einer ruhigen Passage, bevor er ein melodisches Metalcore-Opus entfesselt wird. Ebenso wie Burden wurde der neue Track von Gitarrist Phil Sgrosso und Hiram Hernandez co-produziert, von Aaron Chaparian gemischt und von Ted Jensen gemastert.

Frontman Tim Lambesis erzählt über die Lyrics von The Cave We Fear To Enter:

„Das ist das erste Mal, dass ich einen Text schreibe, der auf einer Idee eines anderen Bandmitglieds basiert. Manchmal, wenn wir verschiedene Melodien ausprobieren, verwenden wir vorübergehend Worte, die gerade passen, als Platzhalter. Aber bei diesem Song hat Ryan Worte gewählt, die seiner Meinung nach das repräsentieren, was er im Vorfeld des Demos emotional verarbeitet hat. Für mich fühlte es sich richtig an, diesen therapeutischen Ausdruck an Ort und Stelle zu lassen. Als ich weiter daran arbeitete, kam mir das Bild einer Höhle in den Sinn, in der man sich seinen Ängsten stellt. Ich kenne zwar nur wenig des Autoren Joseph Campbell, aber die Bilder brachten mir ein Zitat von ihm in den Sinn, an das ich mich erinnerte und das ich ebenfalls als Inspiration nutzte.“

Gitarrist Phil Sgrosso ergänzt über die musikalische Entwicklung des Songs und der Arbeit mit Regisseur Tom Flynn:

„The Cave We Fear To Enter ist vielleicht einer unserer abenteuerlichsten Songs bis heute. Wir haben mit vielen alten Gewohnheiten und formelhaften Schritten gebrochen, um etwas zu schaffen, das viele auf einer emotionalen Ebene berührt, die wir vorher nicht so tief erforscht haben. Von Anfang an war es ein klarer Favorit von uns allen.

Außerdem haben wir es sehr genossen, mit Tom Flynn an dem Video zusammenzuarbeiten, um die Handlungsstränge von Burden und The Cave We Fear To Enter zu verbinden und die Reise der Figur durch neue Umgebungen und Umstände fortzusetzen. Es hat viel Spaß gemacht, neue kreative Wege einzugehen, um diese Geschichte neben dem düsteren Aufbau des Songs visuell zu erzählen.“

As I Lay Dying haben ihre große USA-Tour mit Unterstützung von Chelsea Grin und Entheos gestartet! Die europäischen Fans kommen im Herbst mit der Through Storms Ahead Tour auf ihre Kosten, die am 15. November in Würzburg beginnt. Tickets und weitere Informationen zu allen Shows gibt es unter https://asilaydying.com/.

USA Summer 2024

As I Lay Dying

w/ Chelsea Grin, Entheos

09.07.24 US – Santa Cruz / The Catalyst

10.07.24 US – Sacramento / Ace of Spades

12.07.24 US – Portland / Roseland Theater

13.07.24 US – Tacoma / Temple Theatre

14.07.24 US – Boise / Knitting Factory

15.07.24 US – Salt Lake City / The Complex

16.07.24 US – Denver / Summit

17.07.24 US – Kansas City / The Truman

19.07.24 US – Grand Rapids / Upheaval/The Intersection

20.07.24 US – Mansfield / INKcarceration

21.07.24 US – Chicago / House Of Blues

23.07.24 US – Albany / Empire Live

24.07.24 US – New York / Irving Plaza

25.07.24 US – Philadelphia / Theater of The Living Arts

26.07.24 US – Silver Spring / The Fillmore

27.07.24 US – Norfolk / The NorVa

29.07.24 US – Charlotte / The Fillmore

30.07.24 US – Atlanta / The Masquerade

31.07.24 US – St. Petersburg / Jannus Landing

02.08.24 US – Houston / House Of Blues

03.08.24 US – Dallas / The Factory in Deep Ellum

04.08.24 US – San Antonio / Vibes Event Center

06.08.24 US – Albuquerque / El Rey Theater

07.08.24 US – Phoenix / The Van Buren

08.08.24 US – Los Angeles / The Belasco

10.08.24 US – San Diego / The Observatory Northpark

USA Festival Date:

22.09.24 US – Worcester / New England Hardcore & Metal Fest

Through Storms Ahead Europe 2024

As I Lay Dying

w/ Caliban, Decapitated, Left To Suffer

15.11.24 DE – Würzburg / Posthalle

16.11.24 CZ – Prague / Sasazu

18.11.24 SE – Gothenburg / Film Studios

19.11.24 NO – Oslo / Rockefeller

21.11.24 FI – Helsinki / Kulttuuritalo

23.11.24 SE – Stockholm / Fållan

24.11.24 DK – Copenhagen / Amager Bio

25.11.24 DE – Berlin / Uber Eats Music Halle

26.11.24 PL – Warsaw / Progresja

27.11.24 HU – Budapest / Barba Negra

28.11.24 AT – Vienna / Gasometer

29.11.24 DE – Munich / Zenith

30.11.24 IT – Milan / Alcatraz

01.12.24 IT – Rome / Orion

03.12.24 CH – Zürich / Xtra

04.12.24 FR – Lyon / Transbordeur

05.12.24 ES – Barcelona / Razzmatazz

06.12.24 ES – Madrid / Riviera

08.12.24 FR – Paris / Trianon

09.12.24 DE – Saarbrücken / E-Werk

10.12.24 BE – Brussels / AB

11.12.24 NL – Amsterdam / Melkweg

13.12.24 DE – Hamburg / Inselpark Arena

14.12.24 DE – Leipzig / Haus Auensee

(Caliban & Decapitated rotieren)

As I Lay Dying:

Tim Lambesis – Vocals

Phil Sgrosso – Guitar

Ryan Neff – Bass/Vocals

Ken Susi – Guitar

Nick Pierce – Drums

As I Lay Dying online:

Website

Facebook

Instagram