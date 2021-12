As I Lay Dying: Album „Shaped By Fire (Deluxe Version)“ erschien am 10.12.

Das Quartett As I Lay Dying aus San Diego hat am 20. September 2019 sein siebtes Album Shaped By Fire über Nuclear Blast auf die Welt losgelassen. Heute veröffentlicht die Band die Shaped By Fire (Deluxe Version), die Live- und Instrumentalversionen sowie Neuinterpretationen der Originaltitel enthält. Zur Feier des Tages bietet die Band ihren Fans das Live-Musikvideo zu My Own Grave. Seht euch das von Mike Demellia geschnittene Video von ihrem Auftritt in München an:

Phil Sgrosso kommentiert: „Die ursprüngliche Idee, eine Deluxe-Version zu erstellen, stammte von übrig gebliebenem Material, das für das Album Shaped By Fire geschrieben wurde. Einiges davon wurde zu B-Seiten umfunktioniert und einige Tracks wurden ausschließlich für die Liveshow verwendet, bis jetzt.

In jüngerer Zeit hatten wir Interesse daran, My Own Grave in einer eher stripped-down/orchestralen Version neu zu gestalten, inspiriert von der 90er Unplugged‘-Ära, mit der wir alle aufgewachsen sind. Wir interessierten uns auch für eine neue Version von Redefined, die ein stärkeres elektronisches Element enthielt. Die Live-Versionen von Blinded und My Own Grave wurden auf unserer letzten Europatournee in München aufgenommen, die eine der größten und energiegeladensten Shows bisher war.

Zum ersten Mal überhaupt haben wir eine instrumentale Albumversion veröffentlicht, um den musikalischen Aspekt zu präsentieren. Genau wie beim Schreiben der ersten Demos ist die Musik der erste Schritt, um die Aufmerksamkeit des Hörers zu fesseln, so dass die Feinheiten und Details der Musik hier ein wenig mehr im Vordergrund stehen.

Es war eine tolle Erfahrung, Shaped By Fire wieder neues Leben einzuhauchen. Wir sind alle sehr stolz auf dieses Album und sind immer wieder ermutigt durch die Unterstützung und den Enthusiasmus unserer Fans für neue AILD-Musik in den letzten 20 Jahren.“

Höre dir Shaped By Fire (Deluxe Version) hier an: https://asilaydying.bfan.link/shaped-by-fire-dlx

Shaped By Fire (Deluxe Version) – Tracklist:

1. Re-Separation (instrumental)

2. Roots Below

3. Destruction or Strength

4. My Own Grave (re-interpretation)

5. Redefined (re-interpretation)

6. Pre-Shaped by Fire (live intro)

7. Euphony From Ashes (live outro)

8. Blinded (Live from Munich)

9. My Own Grave (Live From Munich)

10. Burn To Emerge (instrumental)

11. Blinded (instrumental)

12. Shaped by Fire (instrumental)

13. Undertow (instrumental)

14. Torn Between (instrumental)

15. Gatekeeper (instrumental)

16. The Wreckage (instrumental)

17. My Own Grave (instrumental)

18. Take What’s Left (instrumental)

19. Redefined (instrumental)

20. Only After We’ve Fallen (instrumental)

21. The Toll It Takes (instrumental)

As I Lay Dying – Line-Up:

Tim Lambesis | Gesang

Phil Sgrosso | Gitarren

Josh Gilbert | Bassgitarre & Gesang

Jordan Mancino | Schlagzeug

As I Lay Dying werden im kommenden März für ihre Two Decades Of Destruction 2022 Tour mit Dying Fetus und Emmure nach Europa kommen. Die 29-tägige Tour beginnt in Deutschland und führt die Band nach Frankreich, Schweden und Italien, bevor sie für die Impericon Festivals nach Deutschland zurückkehrt. Die Band wird von Dying Fetus und Emmure begleitet, bei ausgewählten Terminen auch von Fit For A King. Die Termine sind wie folgt:

19.03.2022 DE Saarbrücken – E-Werk

20.03.2022 FR Paris Elysée – Montmartre

22.03.2022 FR Toulouse – Le Bikini

23.03.2022 EP Barcelona – Raz/ zmatazz 1

24.03.2022 EP Madrid – La Rivera

25.03.2022 PT Lisbon – Sala Tejo

26.03.2022 SP Bilbao – Santana27

28.03.2022 FR Lyon – Transbordeur

29.03.2022 DE Würzburg – Posthalle

30.03.2022 NL Tilburg – 0 1 3

01.04.2022 DK Copenhagen – Vega

02.04.2022 SE Gothenburg – Trädgårn

03.04.2022 NO Oslo – Rockefeller

04.04.2022 SE Stockholm – Fållan

06.04.2022 FI Tampere – Pakkahuone

08.04.2022 FI Helsinki – House Of Couture

09.04.2022 EE Tallinn – Helitehas

10.04.2022 LA Riga – Palladium

12.04.2022 PL Warsaw – Progresja

13.04.2022 CZ Prague – Roum Karlin

14.04.2022 HU /Budapest – Barba Negra

15.04.2022 SK Bratislava – Rafinery Gallery

16.04.2022 AT Vienna – Arena Impericon Festival **

17.04.2022 CH Zürich – X-tra Impericon Festival **

19.04.2022 IT Milan – Alcatraz **

20.04.2022 IT Rome – Orion **

22.04.2022 DE Munich – Zenith Impericon Festival **

23.04.2022 DE Leipzig – Messe Impericon Festival **

24.04.2022 DE Oberhausen – Turbinenhalle Impericon Festival **

** W/ Fit For A King (No Dying Fetus)

