Negură Bunget – Zău

Artist: Negură Bunget

Herkunft: Timișoara, Rumänien

Album: Zău

Spiellänge: 50:58 Minuten

Genre: Progressive Metal, Folk Metal, Atmospheric Black Metal

Release: 26.11.2021

Label: Prophecy Productions

Link: https://www.facebook.com/negurabunget

Bandmitglieder:

Schlagzeug, Percussion – Gabriel „Negru“ Mafa (RIP 2017)

Kaval, Nai, Tulnic, Duduk – Petrică Ionuţescu

Gitarre, Keyboards – Adi „OQ“ Neagoe

Gesang – Tibor Kati

Bass – Ovidiu Corodan

Gastmusiker:

Gesang (auf Brad) – Manuela Marchis

Tracklist:

Brad Iarba Fiarelor Obrăzar Tinerețe Fără Bătrânețe Toacă Din Cer

Zău, das neue Album von Negură Bunget, ist am 26.11.2021 beim auf künstlerisch hochwertige Veröffentlichungen spezialisierten Label Prophecy Productions erschienen. Erhältlich ist Zău als CD, Artbook (CD plus DVD), Black Vinyl und limitiertes White Vinyl (400 Stück).

Ein neues Album der rumänischen Kultband Negură Bunget!? Ja und nein. Da muss ich dann zugleich ein wenig ausholen.

Die Geschichte von Negură Bunget dürfte doch einigen interessierten Metallern bekannt sein. Nach internen Spannungen verließen Edmond Karban (Hupogrammos) und Cristian Popescu (Sol Faur) 2009 Negură Bunget und gründeten Dordeduh. Dordeduh habe ich diesen Sommer auf dem Prophecy Fest in der Balver Höhle gesehen, dort performten sie am ersten Tag ein komplettes Negură Bunget Set, was mich sehr beeindruckt hat. Umso mehr erfreut bin ich, nun dieses neue Werk der rumänischen Band Negură Bunget vorliegen zu haben.

Gründungsmitglied und Drummer Gabriel „Negru“ Mafa machte nach dem damaligen Split unter dem Bandnamen Negură Bunget mit wechselnden Besetzungen weiter. Er verstarb 2017 an einem Herzinfarkt. Damit war auch das Schaffen von Negură Bunget beendet. Die Besetzung des letzten Line-Ups formierte sich nach dem Tod von Gabriel „Negru“ Mafa als Sur Austru. Gabriel „Negru“ Mafa hatte mit Negură Bunget vor seinem Tode mit Tau (2015) und Zi (2016) die ersten beiden ersten Teile der geplanten Transylvanian Trilogy bereits fertiggestellt.

Negrus Schlagzeugspuren waren für Zău, das abschließende Album der Transylvanian Trilogy, bereits vorhanden. Die restlichen Bandmitglieder trugen nun alle Ideen, Demos und Proberaumaufnahmen, an denen sie gemeinsam mit Negru gearbeitet hatten, akribisch zusammen. Die Musiker vollendeten die Songs und deren Instrumentierung so, als wenn Negru noch am Leben gewesen wäre und vermachen so quasi den abschließenden Teil der Transylvanian Trilogy testamentarisch an die Fans.

Zău ist ein Album voller Spiritualität. Zău beginnt mit dem fünfzehnminütigen Brad, einem Song, der sich wie eine mystische Reise durch die Wälder Transsylvaniens anhört. In diesem einzigen Song zeigt sich der gesamte Spirit der Band in epischer Breite. Männliche Stimmen und gerade die Performance der Stimme der Gastsängerin Manuela Marchis verleihen diesem Song eine unheimliche, spirituelle Performance. (Atmosphärischer) Black Metal setzt in Brad erst nach über sieben Minuten ein. Ähnlich zeigt sich das Bild im folgenden Iarba Fiarelor, der zu Beginn von Soundlandschaften in den rumänischen Wäldern regelrecht geprägt ist, bevor sich auch hier die schwarzmetallischen Soundstrukturen erheben.

Negură Bunget zaubern auf Zău atmosphärischen Black Metal, der mit seinen folkloristischen Elementen bestimmt nicht jedermanns bzw. jeden Metallers Sache ist. Wer sich jedoch auf diese Form des Black Metals einlassen kann, wird auf Zău sehr belohnt. Im Opener Brad sind es neben den folkloristischen Instrumenten und Tönen vor allem die Voices von Gastsängerin Manuela Marchis, die diesem einen besonderen Spirit einhauchen. In den dann folgenden weiteren vier Songs sind es die folkloristischen Einflüsse, die dieser Musik von Negură Bunget einen ganz besonderen Touch geben.

Der geneigte Hörer streift in den Wäldern Transsylvaniens umher. Wer sich dann einmal in den dunklen, nebeligen Wäldern (so die Übersetzung von Negură Bunget) verirrt oder sich vielleicht bewusst hineingetraut hat, dem wird auf Zău sehr vieles offenbart. Hier heißt es: Traue dich hinein in diese (musikalischen) Wälder und werde eins mit der dunklen Musik und Natur.