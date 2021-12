Immolation: kündigen neues Album „Acts Of God“ an und veröffentlichen Musikvideo zu „Apostle“

Die New Yorker Death-Metal-Giganten Immolation sind stolz darauf, ihr neuestes Werk Acts Of God anzukündigen, das am 18. Februar 2022 erscheinen wird. Das 11. Studioalbum ist das nächste Kapitel in Immolations Death-Metal-Epos. Fünf lange Jahre sind seit Atonement vergangen, und Acts Of God stellt Immolations Fähigkeit unter Beweis, immer wieder faszinierende Klänge zu kreieren, während sie immer noch fest im New Yorker Death Metal der alten Schule verwurzelt sind, für den sie bekannt sind.

Am 10. Dezember veröffentlichte die Band die erste Single des Albums, Apostle. Das Video wurde von Robert Vigna produziert, inszeniert und geschnitten und kann hier angesehen werden:

Immolation-Sänger/Bassist Ross Dolan kommentiert: „Nach fünf langen Jahren freuen wir uns sehr, endlich unser 11. Album Acts Of God am 18. Februar 2022 ankündigen zu können! Dieses Mal haben wir 15 Tracks mit einigen der düstersten und eindringlichsten Immolation-Songs, die es bisher gab! Als erste Single haben wir den Song Apostle ausgewählt, weil es ein sehr düsterer Song ist, der dem Hörer alle Elemente des Immolation-Sounds bietet. Es ist ein schwerer und explosiver Track, der von Anfang bis Ende mit dunklen und gruseligen Klanglandschaften und extremen Ausbrüchen dunkler Energie den Hörer auf eine düstere Reise mitnimmt, die nur einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, was das Album zu bieten hat. Viel Spaß!“

Für die Produktion von Acts Of God kehrte der langjährige Freund und Aufnahmepartner Paul Orofino von den Millbrook Studios (Blue Oyster Cult, Bad Co, Golden Eaerring) zurück, während Zack Ohren von den Castle Ultimate Studios dem Mix und Mastering den letzten Schliff gab. Für das Coverartwork holte sich die Band Eliran Kantor ins Boot, um ein eindringliches neues Meisterwerk zu schaffen, das gedämpfte Farben und ätherische Bilder enthält, die für Immolation charakteristisch sind. Die Artworks im Inneren des Booklets wurden von Santiago Jaramillo von Triple Seis Design gestaltet.

Acts Of God – Tracklist:

Abandoned An Act of God The Age of No Light Noose of Thorns Shed the Light Blooded Overtures of the Wicked Immoral Stain Incineration Procession Broken Prey Derelict of Spirit When Halos Burn Let the Darkness In And the Flames Wept Apostle

Bestellt Acts Of God hier vor: https://www.immolation.info/acts-of-god

Acts Of God wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD Juwel

T-Shirt

Doppel-LP

Schwarz

Sun Yellow + Black Marbled (limitiert auf 300)

Kristallklar/Schwarz marmoriert (limitiert auf 300)

Kristallklar mit Goldspritzern (limitiert auf 1800)

Gold W/ Black Splatter (limitiert auf 300)

Rauchig

Gold (limitiert auf 150)

Grau (Decibel-Exklusiv; limitiert auf 100)

Longbox (Limitiert auf 500)

CD (Juwel)

Aufkleber

Button

Immolation werden ihre Acts Of God North American Tour 2022 am 18. Februar in Richmond, Virginia, starten. Die 24-tägige Tournee wird in Orlando, Seattle und Montreal Halt machen, bevor sie am 19. März im Irving Plaza in New York zu Ende geht. Die Band wird von Imperial Triumphant (18.2.-3.13), Mortiferum (18.2.-3.18) und Black Anvil (15.3.-3.19) begleitet. Die letzte Show in der Heimatstadt wird Auftritte von Demolition Hammer, Mortician und Funeral Leech beinhalten.

Immolation Live-Termine:

w Imperial Triumphant + Mortiferum

2/18/2022 Richmond, VA – The Broadberry

2/19/2022 Huntington, WV – V Club

2/20/2022 Greensboro, NC – Blind Tiger

2/21/2022 Atlanta, GA – The Masquerade

2/22/2022 Orlando, FL – The Haven

2/24/2022 Houston, TX – The Studio at Warehouse Live

2/25/2022 Dallas, TX – Amplified Live

2/26/2022 Austin, TX – Come and Take It Live

2/28/2022 Mesa, AZ – Nile Theater

3/01/2022 Los Angeles, CA – 1720

3/02/2022 San Francisco, CA – Great American Music Hall

3/04/2022 Seattle, WA – El Corazon

3/05/2022 Portland, OR – Hawthorne Theater

3/06/2022 Vancouver, BC – The Rickshaw

3/08/2022 Salt Lake City, UT – Urban Lounge

3/09/2022 Denver, CO – Oriental Theater

3/11/2022 Minneapolis, MN – Fine Line

3/12/2022 Chicago, IL – Reggie’s

3/13/2022 Cleveland, OH – Grog Shop

w Black Anvil + Mortiferum

3/15/2022 Detroit, MI – El Club

3/16/2022 Toronto, ON – Velvet Underground

3/17/2022 Montréal, QC – Petite Campus

3/18/2022 Worcester, MA – Palladium Upstairs

w Demolition Hammer, Mortician,Mortician + Funeral Leech

3/19/2022 New York, NY – Irving Plaza

Tickets sind hier erhältlich: https://www.immolation.info/tour



Immolation – Line-Up:

Ross Dolan – Bass/Gesang

Robert Vigna – Gitarre

Steve Shalaty – Schlagzeug

Alex Bouks – Gitarre

Immolation online:

https://www.facebook.com/immolation/

https://www.instagram.com/immolation_band/

https://twitter.com/immolation

https://www.youtube.com/user/Immolation