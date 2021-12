Within Temptation: ersetzen Faith No More bei der 25. Ausgabe des Graspop Metal Meetings

Leider haben Faith No More beschlossen, die Europatournee im nächsten Jahr abzusagen. Aber kein Grund zur Sorge! GMM ist stolz darauf, Within Temptation als würdigen Ersatz ankündigen zu können! Die niederländische Symphonic-Metal-Band wird die Main Stage 2 am Freitag

17. Juni 2022.

Beim GMM 2019 lieferten Sharon den Adel & Co die Art von erdrückender Performance, die ihnen ihren Status als eines der führenden Headliner der europäischen Metalszene einbrachte. Ihre kraftvollen und energiegeladenen Liveshows fesseln nach wie vor mühelos die Fantasie unseres GMM-Publikums.

Wir bedauern die Entscheidung von Faith No More sehr, dass sie ihren Auftritt absagen. Dies ist die offizielle Stellungnahme der Band:

„Ein Update aus unserem FNM-Lager: Leider sind wir aufgrund unserer aktuellen Herausforderungen nicht in der Lage, auf der kommenden Australien- und Europatournee aufzutreten. Nach so langer Zeit mit weniger als 100% zu spielen, ist keine Option für uns. Wir entschuldigen uns bei allen Ticketbesitzern und sind unseren Fans für immer dankbar für ihre Unterstützung und ihr Verständnis.“

Klicke hier um einen Überblick über alle bisher bestätigten Bands zu erhalten.



Die Tickets gehen weiterhin weg wie warme Semmeln, nur Tageskarten für Freitag, den 17. Juni sind noch erhältlich. Klicke hier und sichere dir jetzt deins.

Wir freuen uns darauf, euch alle am 16., 17., 18. und 19. Juni 2022 in Dessel zur 25. Ausgabe des Graspop Metal Meetings zu sehen.

Stay metal, stay safe & take care!

GMM

Mehr Infos: www.graspop.be – www.ticketmaster.be