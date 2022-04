Space of Variations - Imago

Artist: Space Of Variations

Herkunft: Winnyzja, Ukraine

Album: Imago

Spiellänge: 44:09 Minuten

Genre: Metalcore, Modern Metal

Release: 20.05.2022

Label: Napalm Records

Link: Instagram, Facebook, Bandcamp

Bandmitglieder:

Gesang – Dima Kozhuhar

Gitarre und Gesang – Alex Zatserkovny

Bassgitarre – Anton Kasatkin

Schlagzeug – Tima Kasatkin

Tracklist:

1. Someone Else

2. Vein.mp3

3. Non-Human Club 2.0

4. DNA Molecule In A Million Of Dimensions

5. Slaughterhouse (ぬ死)

6. Outer Space

7. 1M Followers (feat. Denis Stoff)

8. Ocean Of Madness

9. Face To Face

10. Imago

11. Brahmastra

12. Serial Killer

13. Ultrabeat (feat. Alyona Alyona)

14. Ellipsis…

Die ukrainische Combo Space Of Variations bietet auf ihrem zweiten Studioalbum eine druckvolle Mischung aus Metalcore und Modern Metal, die bereits im März erscheinen sollte. Aufgrund des Krieges in der Ukraine entschieden sich die Jungs, Imago auf den Mai zu verschieben. Wir hoffen, dass es Space Of Variations, ihren Freund:innen und Familien gut geht.

Imago (Lateinisch für „Bild“) beginnt mit einem lauten Knall. Der Opener Someone Else ballert ordentlich und macht Lust auf eine bouncy Metalcore-Eskapade, die man so aber auch von sehr vielen anderen Bands des Genres kennt: Aggressive Vocals wechseln mit Klar- und etwas Sprechgesang, tief gestimmte Dicke-Hose-Riffs, Breakdowns.

Doch die Band nimmt ihren Namen beim Wort und kann auch anders. Mit dem Synthesizer entstehen poppigere Tracks (Ocean Of Madness) und Trancecore-Nummern (Non-Human Club 2.0), zudem können Space Of Variations auch mit Alternative Rock schmusen (Serial Killer). Und natürlich darf auch der neue Nu Metal nicht fehlen. Der Klargesang vom Track Slaughterhouse weckt etwa Erinnerungen an Spineshank.

Beim Feature mit Alyona Alyona kommt bei Ultrabeat dagegen Rap – und Pep! – ins Spiel. Die ukrainische Künstlerin ist nicht der einzige Gast auf Imago: Ex-Asking Alexandria Sänger Denis Stoff, ebenfalls Ukrainer, ist auf dem wütend-nachdenklichen 1M Followers zu hören.

Space Of Variations empfehlen sich mit Imago erfolgreich allen Anhänger:innen von Modern Metal und Metalcore. Die eigene Fangemeinde der im Heimatland längst bekannten Band kann ohnehin gedankenlos zugreifen. Fetter Sound, giftige Shouts und emotionaler Gesang runden das Album genauso ab wie vereinzelte Ausflüge in andere Genres inklusive interessanter Features. Das machen aber viele Bands, unter denen Space Of Variations mit Imago womöglich nicht allzu lange hervorschallen.