Ritual Arcana: veröffentlichen neues Video aus dem kommenden Debütalbum „Ritual Arcana“ über Heavy Psych Sounds

Das US-amerikanische Occult Heavy Trio Ritual Arcana (mit Mitgliedern von The Obsessed, Black Lips und Moth) präsentiert ihr brandneues Video zu Subtle Fruits! Seht es euch hier an:
“Subtle Fruits is the pain of desire not yet manifest, and the torment of old habits dying hard. Trapped in the underworld, chained to demons, no escape.”
Ritual Arcana – Trackliste:
- Ritual Arcana
- Occluded
- Free Like A Pirate
- Summon The Wheel
- Berkana
- Mistress Of Change
- Road Burnt
- Subtle Fruits
- Judgement XX
- Wake The Goddess
Ritual Arcana wird am 23. Januar über Heavy Psych Sounds Records veröffentlicht.
Mit dem dunklen Mond über ihnen, brennen die Kerzen, und aus den Tiefen erhebt sich Ritual Arcana — eine dreiköpfige Klangkraft, bestehend aus der Hohepriesterin SharLee LuckyFree am Bass und Gesang (ehemals von Moth), dem legendären Pionier des Doom Scott „Wino„ Weinrich an der Gitarre (The Obsessed, Saint Vitus, Spirit Caravan) und dem piratigen Rhythmusgeber Oakley Munson am Schlagzeug (Black Lips).
Ritual Arcana sind:
SharLee LuckyFree – Bass / Gesang
Scott „Wino“ Weinrich – Gitarre
Oakley Munson – Schlagzeug