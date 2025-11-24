Tyketto: kündigen neues Studioalbum „Closer To The Sun“ an

Die hart rockenden Songschmiede Tyketto werden ihr sechstes Studioalbum Closer To The Sun am 20. März 2026 über Silver Lining Music veröffentlichen und damit einige ihrer besten, meisterhaft komponierten Rockhymnen präsentieren – ein triumphales Comeback dieses sträflich unterschätzten Quintetts, das ursprünglich in New York gegründet wurde.

Das erste Video und die erste Single aus Closer To The Sun, Higher Than High, ist ein Ausbruch aus Swing und Selbstbewusstsein, der Tykettos tiefe Wertschätzung für die Befreiungskraft der Musik perfekt einfängt. Dieser Geist klingt unüberhörbar, wenn Sänger und Gründungsmitglied Danny Vaughn herausruft: „In the space you can learn to heal / There is music that helps you feel / Higher than high“

„Higher Than High ist meiner Meinung nach klassisches Tyketto – Schwierigkeiten im Leben werden gesehen und benannt, aber Hoffnung und, noch wichtiger, Musik sind das, was uns durchbringt“, kommentiert Danny Vaughn. „Es ist die erste Single unseres neuen Albums, von dem wir glauben, dass es ein echter Favorit der Fans wird. Der Song und das Album sagen: ‚Spiel mich laut und nimm mich mit auf eine Fahrt.‘“

Das Video zu Higher Than High kann man an dieser Stelle ansehen/anhören – Regie und Schnitt: Scott Wardell; gefilmt von Paul Hollingsworth in KK’s Steel Mill.

Auf Closer To The Sun sprechen Tyketto über echte Lebensgeschichten von Liebe, Verlust und Freude. Vom triumphalen, hymnischen Titelsong, der die Kraft der Liebe feiert, über die druckvolle Rauheit von Hit Me Where It Hurts, die Fäuste in die Luft und Herzen schneller schlagen lässt, bis hin zur kraftvollen Ballade The Picture – Tyketto bewegen sich weiterhin selbstbewusst auf einem musikalischen Terrain ähnlich dem von Whitesnake und Aerosmith, mit dem zusätzlichen Vorteil, für viele Hörer frisch und neu zu klingen.

Mit Harry Scott Elliott an der Gitarre, Ged Rylands an den Keyboards, Chris Childs (Thunder) am Bass und Johnny Dee (Doro) am Schlagzeug führt Vaughn ein Line-Up an, das außergewöhnliche Leistungen und unbestreitbares Feuer in jeden Track bringt – und Tyketto erneut als einen der respektierten und beständigsten Namen im Rock bestätigt. Closer To The Sun wurde in mehreren Studios im Vereinigten Königreich und Europa aufgenommen, darunter Flip Flop Studios und die legendären Rockfield Studios in Wales.

Zur Unterstützung der Albumveröffentlichung haben Tyketto bereits eine Reihe von Terminen für 2026 angekündigt, beginnend beim Planet Rock Winter’s End Festival in Porthcawl, Wales. Weitere europäische Shows werden bald bekannt gegeben – Fans sollten also die Augen offenhalten. Für eine vollständige Liste der kommenden Shows und Tickets: tyketto.com

Closer To The Sun wird es als Deluxe Limited Edition 12” Sunburst Viinyl, Limited Edition 12” Red Vinyl, 12” Black Vinyl, CD Digipak, Download, Streaming und als D2C geben.

Closer To The Sun Tracklist:

1. Higher Than High

2. Starts With A Feeling

3. Bad For Good

4. We Rise

5. Donnowhuddidis

6. Closer To The Sun

7. Harleys & Indians (Riders In The Sky)*

8. Hit Me Where It Hurts

9. The Picture

10. Far And Away

11. The Brave

*Nicht auf Vinyl

Band Line-Up:

Danny Vaughn – Lead & Backing Vocals, Acoustic & Electric Guitars, Harmonica, Keyboards and Percussion

Chris Childs – Bass Guitar, Percussion, Keyboards, Backing Vocals

Johnny Dee – Drums, Percussion, Backing Vocals

Harry Scott Elliott – Lead and Rhythm Electric Guitars, Percussion, Backing Vocals

Ged Rylands – Keyboards, Percussion, Backing Vocals