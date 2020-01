BYH!!!-Newsletter: Die nächste Band / Tickets für Schweizer Besucher*innen

So lässt sich der Wochenanfang aushalten: Wir starten in die Woche mit der Bestätigung einer großartigen deutschen Heavy-Metal-Institution, die sich in mehr als zwei Jahrzehnten zu den wichtigsten und beständigsten traditionellen Acts Made in Germany gemausert hat.

Doch das ist noch nicht alles: Die United Forces For Rock N Roll machen auch 2020 wieder gemeinsame Sache. Besonders zu Gute kommt die Zusammenarbeit mit Souls Of Rock Clothing und der Souls Of Rock Foundation erneut allen Schweizer Besuchern unserer Veranstaltungen, denn ab sofort könnt Ihr auf der Seite respektive im Shop von Souls of Rock/ auch Tickets für das Bang Your Head!!! und das Rock Of Ages ordern und damit Versandkosten sparen.



Aber bitte beachten: Das Angebot gilt exklusiv für Schweizer Kunden.

Auch das weitere Stöbern im Shop lohnt sich übrigens. Die komplette Kollektion von Souls of Rock Clothing besteht aus hochwertigen nachhaltigen Stoffen, die obendrein auch nachhaltig und fair in Portugal produziert werden. Obendrein gehen 10% des Shop-Umsatzes an die Souls of Rock Foundation. Jeder Einkauf dort unterstützt also ganz direkt auch die Rock- und Metal-Szene.

Mehr als zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit sich im Oktober 1997 ex-Gamma Ray-Sänger Ralf Scheepers und Szene-Urgestein Mat Sinner zusammengetan haben, um mit traditionsbewusstem Stahlsound durchzustarten. Und genau das ist ihnen durch und durch gelungen: Heute zählt die Band zu den wichtigsten und populärsten Aushängeschilder der einheimischen Heavy Metal-Szene.

Dieser Status kommt nicht von ungefähr: Seit Veröffentlichung des selbstbetitelten Debüts, das – wie jeder seiner Nachfolger auch – postwendend in die deutschen Albenverkaufscharts einstieg, haben Primal Fear immer zuverlässig abgeliefert und ihren markanten Stil zu einer unverwechselbaren Marke Made in Germany gemacht, der sich selbst nach all der Zeit immer noch stets wachsender Beliebtheit erfreut. Schon Delivering The Black und Rulebreaker schlugen mit voller Wucht bei den Fans ein, doch mit Apocalypse gelang es Primal Fear 2018 dann sogar, die deutschen Top Ten zu knacken.

Für 2020 ist der nächste Paukenschlag geplant: Primal Fear haben vor Kurzem mit den Aufnahmen neuer Metal-Hymnen begonnen, die kommenden Sommer auch in Balingen zu hören sein werden: Beim Bang Your Head!!! 2020!

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon

Ace Frehley

Unleashed, Phil Campbell And The Bastard Sons, Primal Fear

Hardcore Superstar, Dragonforce, Benediction, The Iron Maidens

Kissin‘ Dynamite, Tankard, Riot V, Rage, Night Demon, Legion Of The Damned Anthem, Onslaught , Diamond Head, Shakra, Leatherwolf, Victory

Praying Mantis, Heathen, Pestilence, Memoriam, Angelus Apatrida

Suicidal Angels, Atlantean Kodex, Solstice, Fifth Angel, Midnight

Skull Fist, Winterstorm, Space Chaser, Lord Vigo, Snakebite, Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:



Uriah Heep, Suzi Quatro

Cinderella’s Tom Keifer, Sweet

Ratt, Coreleoni, John Lee’s Barclay James Harvest, Eclipse

John Diva And The Rockets Of Love, Tyketto, The New Roses

Dan Reed Network, Mad Max, Dare

Weitere Bestätigungen in Kürze.



Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.deerhältlich – derzeit zum Preis von 129.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums ROCK OF AGES auf www.rock-of-ages.de.

