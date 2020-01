Enslaved: Drehen Musikvideo in Island

Nachdem sie vergangenes Jahr ins Studio zurückkehrten, überraschen Enslaved ihre Fans mit neuen Bildern eines atemberaubenden Videodrehs mit Frontmann Grutle Kjellson an der Südküste Islands und Reykjanes im Januar.

Grutle Kjellson über den Videodreh in Island:

„Ich hatte auf den Saga Inseln die Zeit meines Lebens und habe dort mit den talentiertesten Menschen gearbeitet, die ich je getroffen habe. Und das in einer Umgebung, die jeden Menschen einfach sprachlos machen würde. Es war einfach, hier ein Musikvideo zu drehen, da Island und ENSLAVED für einander gemacht sind. Alu Alu Laukar!“

Für den neuen Videoclip verbrachte Grutle fünf Tage in Island – zusammen mit dem Videoproduzenten Gaui H von Gaui H Pic, seiner Produktionsassistentin Marita Joensen und den beiden Schauspielern Striga und Kolbeinn.

Einige Monate zuvor, verlängerten Enslaved ihren Vertrag bei Nuclear Blast und veröffentlichten ein beeindruckendes Musikvideo ihrer Interpretation von What Else Is There der norwegischen Electro Pop Band RÖYSKOPP. Der Song war als Bonus Track bereits auf der digitalen Version ihres letzten Albums E. enthalten.

Nach vierzehn Alben und einer 28 Jahre andauernden Karriere ohne Verlust ihrer Magie, ihres Momentums und ihrer fesselnden Kreativität, entwickeln sich Enslaved für unsere Ohren und Augen stetig weiter. Stärker als je zuvor und von stetiger Gesundheit, das Leben mit und in Enslaved war nie so schön wie derzeit. Und das Beste kommt noch.

