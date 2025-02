The Man-Eating Tree: präsentieren neue Single/Video „Seer“

Nach fast einem Jahrzehnt seit ihrem letzten Album In The Absence Of Light melden sich die finnischen Atmospheric-Metaller The Man-Eating Tree mit dem intensiven Track Seer zurück. Die mit Spannung erwartete neue Single ist eine düstere und aufwühlende Rückkehr, die Fans und Neueinsteiger gleichermaßen zu begeistern verspricht.

Seer ist der erste Vorgeschmack auf das kommende Album Night Verses, welches am 11. April über Noble Demon erscheinen wird. In neuer Besetzung und mit frischem Sound sind The Man-Eating Tree startbereit für das nächste Kapitel in ihrer Geschichte.

Die für die Band typische Mischung aus atmosphärischer Schönheit und schweren, krachenden Riffs kommt in Seer voll zur Geltung. Der Track beschäftigt sich mit Themen wie Angst und innerem Aufruhr. Gründungsmitglied Janne Markus kommentiert: „Der Song handelt von dem endlosen Kampf mit den eigenen Ängsten. ‚Seher‘, die in jedem von uns leben. Ein Seher, der seine Kraft aus der vorherrschenden Negativität zieht.“

Die Band fügt hinzu: „Wir können es kaum erwarten, endlich diesen ersten Song mit allen zu teilen, und ziemlich bald das ganze Album! Seer ist ein direkter, schwerer, sogar wütender Song am Anfang eines Neuanfangs, genau wie die Band selbst an diesem Punkt!“

Der Song wird zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht, welches von Petri Marttinen und Kore Creative gedreht wurde und das ihr euch hier ansehen könnt:

Seer Music Video credits:

Music video by: Petri Marttinen / Kore Creative

Production assistant: Johanna Pakarinen

Night Verses Tracklist:

1. Nightverses

2. Days Under The Dark

3. Seer

4. These Traces

5. All Our Shadows

6. To The Sinking

7. Ruins Of Insanity

8. Abandoned

9. Reflections

The Man-Eating Tree kehren mit neuer Zielstrebigkeit und dem Wunsch zurück, die Grenzen ihres Sounds zu erweitern. Mit einem Line-Up, das ehemalige und aktuelle Mitglieder von legendären Bands wie Ghost Brigade, Poisonblack, Mors Subita, Entwine und anderen umfasst, ist die Band bereit, ihr bisher stärkstes und dynamischstes Album abzuliefern.

„Dies ist nicht nur ein neues Treffen für alte Freunde. Es ist eine neue musikalische Richtung, die es erlaubt, die Grenzen weiter und weiter zu verschieben. Wir freuen uns sehr darauf, euch dies zu präsentieren“, kommentiert Janne Markus die Aktivierung und den Neuanfang der Band.

Night Verses erscheint am 11. April über Noble Demon und kann ab sofort HIER vorbestellt werden.

The Man-Eating Tree:

Manne Ikonen – Vocals (Ex-Ghost Brigade)

Janne Markus – Guitar, Vocals (Ex-Poisonblack, Ex-The Abbey)

Sakke Paavola – Guitar

Aksu Hanttu – Drums (Ex-Entwine, Tuoni, S-Tool)

Mika „June“ Junttila – Bass (Mors Subita)

Info:

https://themaneatingtree.fi/

https://www.instagram.com/themaneatingtreeofficial

https://www.facebook.com/themaneatingtree/

https://linktr.ee/nobledemon