Stereophonics: haben neue Single ‚There’s Always Gonna Be Something‘ veröffentlicht

Am Donnerstag gaben die legendären Stereophonics Details zu ihrem dreizehnten Studioalbum Make ‚Em Laugh, Make ‘Em Cry, Make ‚Em Wait bekannt. Das Album, das am 25. April 2025 über EMI erscheinen soll, kann hier vorbestellt werden. Die Ankündigung wird von einer neuen Single aus dem kommenden Album begleitet, There’s Always Gonna Be Something.

There’s Always Gonna Be Something entwickelt den charakteristischen Sound von Stereophonics weiter. Mit Chorus versehene Gitarrenklänge erklingen und verweben sich mit schwebenden Basslinien. Kelly Jones‘ heiserer Gesang zieht die Zuhörer in den Bann der Texte, die bei jedem Hören neue Tiefen enthüllen und faszinieren, mit Zeilen wie: “The bayonet tongue of silence, whispering just to remind us” und “I leave nothing for death but bones and the solitude Jester jokes, igniting my energy and bringing me to my knees, in this 21st century, so help this sinner please, this is only one part of me – There’s Always Gonna Be Something, So What’s it Gonna Be Today!

Kelly kommentiert: „There’s Always Gonna Be Something ist ein Lied, das die Unruhe in der Unsicherheit beschreiben könnte, das Ringen um Akzeptanz. Ein Teil in uns allen.“

Mit drei Jahrzehnten und einer Fülle von rekordverdächtigen Erfolgen, darunter 8 Nummer-1-Alben, haben sich Stereophonics ihren Status und Respekt bei ihren Fans, Kollegen und Künstlern aus allen Musikgenerationen, von Bob Dylan über David Bowie bis Dua Lipa, verdient. Im Jahr 2025 kündigt die Band ihre lang erwartete Rückkehr mit Make ‚Em Laugh, Make ‘Em Cry, Make ‚Em Wait an, einem straffen und schlagkräftigen Album mit acht Titeln. Geschrieben und aufgenommen in London, ist es ein Album ohne jeglichen Ballast oder Füllmaterial. Es ist gleichzeitig klar und präzise. Hoffnungsvoll und fröhlich. Es hält, was es auf dem Cover verspricht. You Laugh, You Cry, You Wait.

Wie bei früheren Album-Artworks hat sich Kelly von verschiedenen Kunstformen inspirieren lassen, um die Ästhetik des Projekts zu beeinflussen, sei es durch Gemälde, Bücher oder Filme. Bei Make ‚Em Laugh, Make ‘Em Cry, Make ‚Em Wait war es ein ähnlicher Prozess, erzählt Kelly.

„Ich bin nach New York gefahren, habe einige Galerien besucht und dort das Gemälde Art Is A Guaranty Of Sanity von Louise Bourgeois gesehen. Sie glaubte, dass Kunst eine Form der mentalen Heilung und eine Möglichkeit sei, schwierige Emotionen zu verarbeiten. Zuerst fiel mir die Schreibweise auf, dann die Einfachheit der Worte, die auf eine rosa Fliese geätzt waren. Also versuchte ich, meinen Titel zu kratzen, inspiriert von meinem eigenen Kunsthochschullehrer vor dreißig Jahren. Und ich war begeistert. Ich liebte die Einfachheit des Rosas. Das rosa Album war geboren.“

Make ‘Em Laugh, Make ‘Em Cry, Make ‘Em Wait’ Tracklist:

1. Make It On Your Own

2. There’s Always Gonna Be Something

3. Seems Like You Don’t Know Me

4. Colours Of October

5. Eyes Too Big For My Belly

6. Mary Is A Singer

7. Backroom Boys

8. Feeling Of Falling We Crave

Mit einer bevorstehenden Welttournee in diesem Jahr, für die die Band bereits über 300.000 Tickets verkauft hat, und einigen ihrer bisher größten Shows auf der ganzen Welt festigt die Band weiterhin ihre Position als eine unserer beständigsten und beliebtesten Bands. Ihr Talent, Rock-Sensibilität mit aufsteigenden Melodien zu verbinden, hält ihren Sound lebendig, während die stets introspektiven Texte von Kelly Jones mit jedem Jahr mehr Anklang finden.

Stereophonics haben sich noch nie mit ihren Lorbeeren zufriedengegeben, und die diesjährigen Auftritte versprechen, einige ihrer bisher dynamischsten zu werden.

Ab 2. Mai auf Deutschland-Tour

02.05.2025 – Hamburg, Sporthalle

03.05.2025 – Berlin, Uber Eats Music Hall

05.05.2025 – München, Tonhalle

06.05.2025 – Köln, Live Music Hall