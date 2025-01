The White Album: kündigen Album und Tour an

The White Album, gegründet 2011 in Odense, Dänemark, vereint die Talente von Frederik Vedersø, Claus Arvad und Jakob Eilsø. Was als Zusammenarbeit zwischen Freunden aus der Kindheit begann, hat sich zu einer der markantesten Indie-Bands Skandinaviens entwickelt, die für ihre faszinierenden dreistimmigen Harmonien und tiefgründigen Geschichten bekannt ist.

Ihre Musik wurde schnell in Großbritannien bekannt, wo eine englische Management-Agentur auf sie aufmerksam wurde, was zu Beiträgen bei Amazing Radio und Auftritten bei Festivals wie Tramlines und Ja Ja Ja führte. Ihr 2014 erschienenes Album The Quiet Strum erreichte Platz 4 der dänischen Albumcharts, und Singles wie Kings And Aces wurden über drei Millionen Mal gestreamt.

Mit ihrem neuen Album Borders (Februar 2025) hat die Band, die mittlerweile in Odense, Ry und Berlin lebt, die geografische Entfernung in einen kreativen Vorteil verwandelt. Das Album zeigt die Entwicklung der Band von ihren Folk-Wurzeln hin zu einem expansiveren Sound, der elektronische Elemente einbezieht, während sie ihre charakteristischen Gesangsharmonien beibehalten.

Verglichen mit Künstlern wie Iron & Wine, The National und José González haben sich The White Album durch ausgedehnte Tourneen in ganz Europa, insbesondere in Dänemark, Deutschland und der Schweiz, eine treue Fangemeinde erspielt. Ihre intimen Auftritte als Trio, die sie gelegentlich für größere Veranstaltungen erweitern, haben ihnen Anerkennung eingebracht, darunter den Odense Live Prisen 2015.

Das neue Album Borders von The White Album ist eine fesselnde Reise durch die Landschaften von Herz und Verstand, ein Tanz durch die unsichtbaren Linien und Räume zwischen uns. Auf diesem Album sind die Grenzen nicht nur physische Grenzen zwischen Nationen, sondern auch emotionale Schwellen. Sie stehen für die Grenzen zwischen Einsamkeit und Verbundenheit, Angst und Mut, Vergangenheit und Gegenwart.

Seht euch hier einen kleinen Vorgeschmack an:

The White Album – Tourdaten:

14. Februar 2025 – Horch!, Pforzheim

15. Februar 2025 – NUN KaffeeHaus, Karlsruhe

16. Februar 2025 – Klimperstube, Freiburg

18. Februar 2025 – Pension Schmidt, Münster

19.Februar 2025 – Bar BoBu, Berlin

20.Februar 2025 – Riptide, Braunschweig

21.Februar 2025 – BIRDLAND, Hamburg

22.Februar 2025 – Tonfink Kulturcafé & Bar, Lübeck

13.März 2025 – TOR6 Theaterhaus, Bielefeld

14.März 2025 – Kirche Alt-Garbsen, Garbsen-mitte

8.Mai 2025 – Borgerforeningen – Black Box, Svendborg

9.Mai 2025 – Bastionen, Nyborg

10.Mai 2025 – Radar, Århus

15.Mai 2025 – Horsens Ny Teater, Horsens

16.Mai 2025 – Musikkens Hus – Intimsalen, Aalborg

17.Mai 2025 – Ejendomsfonden – Maltfabrikken, Ebeltoft

30.Mai 2025 – Stars, Vordingborg

31.Mai 2025 – Kulturhuset Viften, Rødovre

4.Juni 2025 – Dexter, Odense C

The White Album online:

https://www.facebook.com/thewhitealbummusic

https://www.instagram.com/thewhitealbummusic/