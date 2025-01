Obscura: veröffentlichen Video zur neuen Single „Evenfall“

Nach dem Erfolg ihrer ersten Single Silver Linings melden sich die deutschen Metaller Obscura mit ihrer zweiten Single Evenfall aus dem mit Spannung erwarteten Album A Sonication zurück, das am 7. Februar 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Dieser herausragende Track zeigt die kontinuierliche Entwicklung von Obscura, die ihre technischen Fähigkeiten meisterhaft mit einem melodischeren Ansatz verbinden. Das Ergebnis ist ein frischer und doch unverkennbarer Obscura-Sound, der sowohl langjährige Fans überraschen als auch neue Hörer fesseln wird.

Begleitend zur Veröffentlichung gibt es ein visuell beeindruckendes Musikvideo, das die Intensität und Emotionen des Songs zum Leben erweckt. Das Video wurde erneut von Mirko Witzki (Arch Enemy, Powerwolf, Eskimo Callboy) gedreht. Die Fans erwartet ein eindringliches audiovisuelles Erlebnis, das die künstlerische Tiefe von Obscura unterstreicht.

Mastermind Steffen Kummerer kommentiert: „With Evenfall we look into the most anticipated song by the band to perform in a live setting on our upcoming tours. The dynamics, groove and pace falls perfectly into place. One of my personal highlights of the new album, showcasing a rather cinematic sound scape within the Obscura universe.“

Seht euch das Video zu Evenfall hier an:

Hört euch Evenfall auf allen Plattformen an: https://obscura.bfan.link/efsg

Bestellt euch A Sonication hier vor: https://obscura.bfan.link/aslp

Mehr Infos zum kommenden Album von Obscura sowie die Tourdaten für 2025 findet ihr hier:

