Unreqvited: neues Lyric-Video „Void Essence / Frozen Tears“ vom kommenden neuen Album „A Pathway To The Moon“ veröffentlicht

Unreqvited enthüllen den neuen Lyric-Visualizer Void Essence / Frozen Tears als letzte Vorab-Single aus dem kommenden neuen Album A Pathway To The Moon. Das siebte Album des kanadischen Blackgaze-Soloprojekts soll am 7. Februar 2025 veröffentlicht werden.

Das Lyric-Video zu Void Essence / Frozen Tears kann ab sofort hier angesehen werden:

Unreqvited Kommentar: „The final advance track, Void Essence / Frozen reveals the causatum of its antecedent, traversing vehemently into the undistinguished“, kommentiert Mastermind 鬼. „Obstreperous yet endowed in euphony, it emblematizes a juncture in the greater odyssey by which it subsists. Redolent of prior opera, it is an ardent offering to the fervent disciple.“

Unreqvited-Mastermind 鬼 (Ghost) hat eine Vorliebe für wunderschöne musikalische Kreationen, die ihre Krallen und Reißzähne erst bei näherer Betrachtung offenbaren, wenn man sich einige Zeit mit ihnen beschäftigt. Dieses Soloprojekt ist fest im Blackgaze-Sound verwurzelt, hat aber auch Ranken in Ambient, Post-Rock, Post-Black-Metal und andere verwandte Stilrichtungen ausgesandt. Das siebte Album, A Pathway To The Moon, macht einen beeindruckenden Evolutionssprung.

Betrachtet man das Vorgängeralbum Beautiful Ghosts als zarte Puppe, die aus hauchdünnen Fäden der Liebe gesponnen wurde, so entpuppt sich A Pathway to the Moon als neue Kreatur mit leuchtenden, polychromen Flügeln, die bereit ist, in den Sternenhimmel aufzusteigen. Und doch trägt es Krallen und Reißzähne.

Ein Element dieser bedeutenden klanglichen Entwicklung von Unreqvited ist die neuartige Erkundung eines vorwiegend lyrischen Bereichs. Dieser Schritt weg von meist ausladenden Klanglandschaften hin zu mehr Gesang ist auch auf den Übergang von Unreqvited zu einer tourenden Band zurückzuführen. 鬼 hat A Pathway To The Moon mit Blick auf Live-Auftritte sorgfältig ausgearbeitet. Das Ergebnis ist ein Album, das einem Blackgaze-Soundtrack ähnelt – ein Vermächtnis, das durch den Bonustrack im Artbook noch unterstrichen wird, der eine Coverversion der Hans Zimmer Interstellar-Komposition Cornfield Chase enthält.

Trotz der Abweichung in lyrischere Dimensionen behält A Pathway To The Moon die Verwendung leichterer und erhebenderer Passagen bei, die auf Beautiful Ghosts (2021) vermehrt zwischen den erwarteten dunklen Wendungen eingesetzt wurden. Der signifikante Einsatz von Clean Vocals während des gesamten Albums entpuppt sich im Nachhinein als Vorbote der kommenden Entwicklungen. Die Kernelemente, die Unreqvited in der Vergangenheit geprägt haben, bleiben auch weiterhin im aktiven Dienst: So sind die massiven hymnischen Refrains von Mosaic I: L’amour Et L’ardeur (2018) ebenso präsent wie die schlichten melancholischen Melodien des 2016er Debütalbums Disquiet und die orchestrale Erhabenheit von Empathica (2020).

Seit 鬼 Unreqvited als musikalisches Vehikel für sein facettenreiches Schaffen konzipiert und 2016 ans Licht gebracht hat, ist sein Projekt ein sich ständig wandelndes und stilistisch weit ausgreifendes Biest. Mit A Pathway To The Moon hat der Kanadier erneut die Stränge seiner bisherigen Arbeiten zusammengeführt, aber auch einen kreativen Vertrauensvorschuss erhalten. A Pathway To The Moon rückt Unreqvited näher an ein traditionelles, auf Songs basierendes Rock- und Metal-Album heran als je zuvor – und ist doch auch der Soundtrack zu einer wunderschönen Klangreise.

Die Trackliste von A Pathway To The Moon findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Band: Unreqvited

Albumtitel: A Pathway To The Moon

Neues Release-Datum: 07.02.2025

Stilrichtungen: Blackgaze, Post-Rock

Label: Prophecy Productions

Gastmusiker:

Benjamin V. Cooligan – Gitarrensoli in The Antimatter, Into the Starlit Beyond

Jamie Turton – zusätzliche Orchestrierung in Overture: I Disintegrate, Frozen Tears, Cornfield Chase

Aufnahmen: 鬼 im Unreqvited Studio, Ottawa (CA)

Mixing: Benjamin V. Cooligan in den New Alchemy Studios, Ottawa (CA)

Mastering: Bogdan Makarov bei NƎkkomix, Podolsk (RU)

Cover-Gestaltung: Bérénice (Noirs Dessins)

Layout : Irrwisch Artdesign

Verfügbare Formate:

A Pathway To The Moon ist als 36-seitiges Hardcover-CD-Artbook inkl. Bonustrack Cornfield Chase, als schwarze Vinyl-LP und als ltd. aschgrau marmorierte Vinyl-LP erhältlich.

Pre-Sale: http://lnk.spkr.media/unreqvited-pathway

Unreqvited Besetzungsliste:

鬼 – alle Instrumente, Gesang, Musik

Unreqvited online:

www.facebook.com/unreqvited

www.instagram.com/unrqvtd