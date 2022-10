Caliban: Pure Live-Power für die Clubs! Auf Tour diesen Winter

Caliban muss man nun wirklich niemandem mehr vorstellen. Seit Jahren bildet die Band die deutsche Metalcore-Speerspitze – ein Titel, den man auch mit dem aktuellen Dystopia mühelos verteidigt. Mit den neuen Songs im Gepäck geht es diesen Winter auf ausgedehnte Europatour.

Es wird heiß, laut und energiegeladen.

Angeführt von Bandgründer und Sänger Andreas Dörner und Lead-Gitarrist Marc Görtz, schreibt der Fünfer aus Essen seine Geschichte fort, die uns 2021 zuletzt Zeitgeister bescherte, das erste komplett auf Deutsch gehaltene Album der Band. „Wir hatten schon mit den Arbeiten an Dystopia begonnen, als wir uns spontan dazu entschlossen, doch erst mal an Zeitgeister zu arbeiten. Danach machten wir dann direkt und ohne Pause mit Dystopia weiter. Das war durchaus eine Umstellung, weil man sich in seiner Muttersprache natürlich völlig anders ausdrücken kann, aber weil wir davor ja überwiegend auf Englisch getextet haben, waren wir schnell wieder drin.“

Ausgefeilte Arrangements treffen auf kraftstrotzende Hooks und ordentlich Wellengang: Auf Dystopia setzen Caliban einen neuen Goldstandard. Und das heißt was bei einer Band, die zahlreiche ihrer Alben in den Charts platzieren konnte (Elements von 2018 sogar in der deutschen Top Ten!), die hunderte Konzerte mit Trivium, As I Lay Dying oder Soilwork runterriss und so ziemlich jedes Festival mit ihrer ruppigen und dennoch reinigenden Show in Schutt und Asche legte. Daher haben Caliban auch nie ihre Methodik geändert: Hier ist eine Band, die lieber langsam und organisch wachsen möchte als über Nacht ganz oben und übermorgen schon wieder vergessen zu sein. Beständigkeit und Überzeugung, Loyalität und Wille stehen bei Caliban ganz oben.

Caliban entfesseln seit 25 Jahren einen musikalischen Sturm – Wer sich auf einen gemütlichen Abend bei gediegener Musik freut, ist hier fehl am Platz.

Caliban

Very special guest: Annisokay

29.11. CH-Solothurn, Kofmehl

30.11. AT-Wien, Szene

01.12. Nürnberg, Hirsch

02.12. München, Backstage Werk

03.12. Köln, Live Music Hall

04.12. BE-Hasselt, Muziekodroom

05.12. Saarbrücken, Garage

06.12. Wiesbaden, Schlachthof

07.12. Hamburg, Grünspan

08.12. Münster, Skaters Palace

09.12. Berlin, Huxleys

10.12. Bremen, Modernes

11.12. Leipzig, Felsenkeller

