EMP + Caliban: Autogrammstunden in Dortmund & Leipzig

Wie schon im letzten Jahr sorgt der Lingener E-Commerce-Spezialist EMP Exclusive Merchandise Products weiter für höherschlagende Fanherzen – und das nicht nur beim Merch-Verkauf. Ob Bruce Dickinson, Hämatom oder erst kürzlich Eisbrecher und bald Epica, in den EMP-Ladengeschäften geben sich seit geraumer Zeit Bands jedes Kalibers die Klinke in die Hand, um ihre Fans persönlich im Rahmen von Autogrammstunden oder anderen besonderen Events zu treffen.

Als Nächstes stehen gleich zwei Besuche der Metalcore-Legenden von Caliban an, die ihr brandneues Album Back From Hell (VÖ: 25.04.) direkt mit zur Autogrammstunde in den EMP-Store Dortmund bringen:

26.04. um 15:00 Uhr

EMP-Store Dortmund

Potgasse 4

Die deutsche Band gehört seit über zwei Jahrzehnten zu den prägenden Kräften im Metalcore und liefert mit Back From Hell das Ergebnis einer zweieinhalbjährigen kreativen Reise, auf der sie eine neue klangliche Richtung entdeckte und diese akribisch verfeinerte, während sie gleichzeitig die Essenz ihres typischen Stils bewahrt und ihren unverkennbaren Metalcore-Sound neu definiert hat. Der neue Longplayer beschäftigt sich mit Themen wie dem inneren Kampf, Resilienz oder Katharsis und verbindet die für die Band typischen krachenden Riffs und den gutturalen Gesang mit atmosphärischen Melodien und moderner Produktion. Dazu kommen Gastbeiträge u.a. von Jonny McBee (The Browning), Joe „Bad“ Badolato (Fit For An Autopsy) und Lukas Nicolai (Mental Cruelty).

Angeführt von den Gründungsmitgliedern Andreas Dörner (Gesang) und Marc Görtz (Gitarre), werden die fünf Musiker allerdings nicht nur pünktlich zum neuen Album-Release in Dortmund zu Gast sein. Und das sind gute Nachrichten für alle, die es an diesem Tag nicht dorthin schaffen, denn nur knapp einen Monat später gibt es im Leipziger Store eine weitere Gelegenheit, sich die Platte signieren zu lassen:

17.05.

EMP Store Leipzig

Brühl 10

Wie bei jedem der EMP-Store-Events wird frühzeitiges Erscheinen empfohlen, da sich sicher an beiden Terminen wieder lange Schlangen freudig wartender Fans in beiden Innenstädten bilden werden. Die Uhrzeit für das Event in Leipzig wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben – es lohnt sich also, die sozialen Medien von EMP im Blick zu behalten.