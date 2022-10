Bauhaus Live: Leached, Purify und Saddiscore am 21.10.2022 in Troidsorf (Vorbericht)

Eventname: Bauhaus Live

Bands: Leached, Purify, Saddiscore

Ort: Jugendzentrum Bauhaus, Pfarrer-Kenntemich-Platz 29, 53840 Troisdorf

Datum: 21.10.2022

Kosten: 5,00 Euro

Genre: Gothic Metal, Dark Rock, Doom Metal, Thrash, Heavy Metal

Besucher: ca. 100

Veranstalter: Taktart

Link: https://www.facebook.com/events/509845900660202

Nachdem Time For Metal bereits im März 2022 das Livedebüt von Leached präsentiert hat, sind wir natürlich mächtig stolz, auch bei der Releaseshow des Albums Free Fall Into Our Doom am 21.10.2022 im Kuschelclub Bauhaus in Troisdorf dabei sein zu dürfen.

Leached sind eine Doom-/ Gothic-/ Synth- Metal Community Kölner Musiker*innen und starteten am 26.02.2021 mit ihrem ersten Debüttrack Stay Strong! Also, Doom-/Gothic- und Metal Fans, seid gespannt auf die Releaseshow des Debütalbums der Band im Baushaus in Troisdorf. Es erwartet euch eine Liveshow mit Songs mit besonderem Hang zur Tiefe, also freut euch auf Free Fall Into Our Doom von Leached. Das Review zum Album kommt in Kürze.

Das Album bekommt ihr natürlich an diesem Abend oder auch schon im Pre-Sale hier:

Begleitet werden Leached an diesem besonderen Abend von folgenden Bands:

Purify, die Reference Class A – Thrash Metal Band aus Mainz/Wiesbaden. Mittlerweile über die Region und auch im Bauhaus in Troisdorf bekannt sind sie für ihre legendären Mett and Greets, mit denen sie sich kulinarisch über Wasser halten. Am Mikrofon bzw. am Wischmopp haben Purify mit Mönch einen Sänger, der manchmal in seinen Erzählungen in den Songpausen nicht zu stoppen ist. Beleidigungen des Publikums und umgekehrt sind nicht auszuschließen, denn auch dies gehört zur Show der wohl beklopptesten deutschen Thrash Band Purify. Heraus kommt dabei ein überaus spaßiger und bodenständiger Thrash Metal, der auf lange Liveerfahrung der Band fußt.

Saddiscore aus Köln komplettieren mit einer Mischung aus klassischem Heavy Metal und modernen Elementen den Abend. Saddiscore haben mit XXXX ebenfalls ein neues Album am Start und können am 21.10.2022 ihre ausgefallene Releaseshow vom August hier im Bauhaus in Troisdorf endlich nachholen.

Lasst euch Bauhaus Live in Troidsorf am 21.10.2022 mit Leached, Purify und Saddiscore nicht entgehen!

Hier gibt es noch Hardtickets: http://taktart-con.de/event