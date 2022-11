Oceans: veröffentlichen neues Album “Hell Is Where The Heart Is”

Am Freitag haben Oceans ihr zweites Album Hell Is Where The Heart Is in voller Länge veröffentlicht. Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums besteht das neueste Werk der deutschen Nu-Metaller Hell Is Where The Heart Is aus drei EPs, die im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht wurden: Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love, Part II: Longing und schließlich dem letzten Teil Hell Is Where The Heart Is – Part III: Clarity.

Das Album ist ein weiterer erfolgreicher Eintrag in die Diskografie der Band. Die düstere Atmosphäre des Albums bietet die perfekte Leinwand für Frontmann Timo Rotten, um seine ergreifenden Texte zu präsentieren, die sich stark mit dem Thema der mentalen Gesundheit befassen.

Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band ein brandneues Musikvideo zu ihrem Titelsong Hell Is Where The Heart Is, das von dem ebenso verrückten wie genialen Visual Artist Costin Chioreanu kreiert wurde.

Timo Rotten über das Album-Release:

„Endlich ist es da: Album Nummer zwei. Ich habe es mir in der letzten Woche zum ersten Mal seit fast einem Jahr von Anfang bis Ende angehört und es hat mich mit Tränen in den Augen und Gänsehaut am ganzen Körper sitzen lassen. Es ist so düster, dass ich es wahrscheinlich eine Zeit lang nicht mehr hören kann. Aber ich hoffe, dass ihr es alle in vollen Zügen genießen werdet.”

Über Oceans:

Seit ihrer Gründung hat die aufstrebende deutsche Band Oceans überall für Aufsehen gesorgt, wo sie auftauchte. Mit ihrem einzigartigen Sound, der irgendwo zwischen Nu-Metal, Progressive, Post- und Death-Metal angesiedelt ist, und mit dem Thema mentale Gesundheit ganz oben auf ihrer Agenda, wurde das Quartett schnell zu einer bekannten Konstante in der heutigen Metal-Landschaft. Oceans sind für ihren Sinn zur Innovation und zum Experimentieren innerhalb ihres Genres bekannt geworden; sie haben Songs von Alessia Cara gecovert und unter anderem mit prominenten Musikern wie Robb Flynn von Machine Head und Andy Dörner von Caliban zusammengearbeitet. Mit zwei EPs im Jahr 2019, ihrem Debütalbum im Jahr 2020 und einer weiteren EP im Jahr 2021 kann die Band um Mastermind Timo Rotten mit Sicherheit als eine der am härtesten und schnellsten arbeitenden europäischen Bands in diesem Genre bezeichnet werden. Im Jahr 2022 haben Oceans mit der Veröffentlichung ihrer Trilogie Hell Is Where The Heart Is – Part I: Love, deren Nachfolger Hell Is Where The Heart Is – Part II: Longing und Hell Is Where The Heart Is – Part III: Clarity, die zusammen ihr zweites Album Hell Is Where The Heart Is bilden, bereits bewiesen, dass sie ihren Weg nach oben fortsetzen werden.

„Oceans machen Musik, die zu keiner Sekunde belanglos wirkt und wären Ende der Neunziger vermutlich in einem Atemzug mit den großen Namen der amerikanischen Nu-Metal-Szene genannt wurden. Danke Timo, Patrick, Thomas und J.F. 🖤“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Florian W., hier kommt ihr zu seinem Review: