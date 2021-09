Sepultura: kündigen „Sepulnation – Die Studioalben 1998 – 2009“ an

Obwohl sie der wohl größte brasilianische Musikexport aller Zeiten sind, dachten viele, dass sich die Band nicht davon mehr erholen würde, als die Extrem-Metal-Legenden Sepultura 1996 ihren ursprünglichen Frontmann und Gründer (zusammen mit ihrem Bruder und Schlagzeuger Iggor Cavalera) Max Cavalera nach ihrem äußerst einflussreichen Album Roots verloren. Doch mit Derrick Green, einem Veteranen der Punk- und Hardcore-Szene aus Cleveland, Ohio, fanden Sepultura eine gewaltige, überragende Kraft, die die Band mit Kraft und Überzeugung durch diese neue Ära ihrer Karriere führen sollte.

Sepulnation – The Studio Albums 1998 – 2009, das am 22. Oktober 2021 über BMG veröffentlicht wird, feiert die zweite Phase der Band, und dieses fünf Alben umfassende Boxset (auf acht Platten Vinyl oder fünf CDs) enthält die Alben Against, Nation, Roorback, Dante XXI und A-Lex, die alle in halber Geschwindigkeit geschnitten, remastered und zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder auf 180g-Vinyl sowie als CD-Box für Sammler erscheinen.

Außerdem enthält das Roorback-Album die seltene Revolusongs-EP, die zum ersten Mal digital erhältlich ist und auf der die Band ihre Einflüsse mit Covers von musikalisch so breit gefächerten Bands wie Devo, Exodus, U2 und Massive Attack feiert!

Ein neues Video zu ihrer Version von Public Enemys Black Steel In The Hour Of Chaos von der Revolusongs-EP kann man sich über den Vorbestellungslink hier streamen und herunterladen.

Die Fand, die befürchteten, dass die Band mit der neuen Besetzung von Sepultura ihre intensive und harte Herangehensweise zähmen würde, wurden jedoch nicht enttäuscht, als Against 1998 aus der Versenkung auftauchte. Mit dem Kraftpaket Iggor Cavalera am Schlagzeug (er blieb für vier der fünf Alben), Andreas Kissers knirschenden Gitarren und dem Bassisten Paula Jr. hinter Derrick Greens gutturalem Gebrüll klang Sepultura härter und kraftvoller als je zuvor. In dieser Zeit trieb die Band ihren Sound weiter voran und wagte sich an neue Klänge und Stile heran, verlor dabei aber nie den Kern der Band aus den Augen. Die rechtschaffene, rebellische Natur blieb mit dem 1998er-Album Nation erhalten, das „eine Nation, Sepulnation“ forderte – ein Aufruf, der die Band während ihrer langen und herausfordernden Karriere begleitete.

Sepulnation – The Studio Albums 1998-2009 bringt den Fokus zurück auf eine Periode der Band, die von den frühen Fans vielleicht verpasst wurde, und zeigt, dass das Feuer weiterhin hell brannte.

„Es ist eine Ehre und ein Privileg, ein Teil der Geschichte von Sepultura zu sein„, sagt Frontmann Derrick Green. „Ich bin stolz auf all die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, und es macht absolut Sinn, dieses Box-Set-Format zu veröffentlichen, um den Fans die komplette Geschichte von Sepultura zu präsentieren. Lang lebe die Sepulnation!“

Alle Tracklisten findet ihr hier: