Rexul: neue Single online und Album im Anmarsch

Heute präsentieren wir das Debüt Album Erebus … Virtuosus … Alpha …. 13 blasphemische, fiese und brutale Songs (inkl. Intros/Outros) werden euch hier in die Gehörgänge geballert. Klassischer, amerikanisch geprägter, wuchtiger Death Metal auf hohem Niveau. Ein Fest für Fans von Brutality, Morbid Angel oder Deicide und wahrlich ein Genre Highlight. Erebus… Virtuosus… Alpha… erscheint als CD und Download/Stream am 26.11.2021. Die Vinylversion erscheint aufgrund der langen Wartezeiten in den Vinylpresswerken erst am 15.03.22, aber wer das Vinyl vorbestellt bekommt bereits am 26.11.21 einen Album Downloadcode zugeschickt, um die Wartezeit ein klein wenig zu überbrücken.

Zeitgleich ist jüngst die erste Single Intergalactic Eyes erschienen, die ihr euch hier anschauen und anhören könnt.

Mehr zum kommenden Album: