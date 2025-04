Interview mit Curse Of Khatru anlässlich ihres Mega-Debüts

Artist: Curse Of Khatru

Herkunft: Koblenz, Deutschland

Genre: Death Metal, Extreme Metal

Label: FDA Records

Link: https://www.facebook.com/profile

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – 4QSAESH

Gitarre – Ace Riker

Schlagzeug – KALLE655321

Nach meinem Review zum Debüt der Koblenzer Curse Of Khatru hatte ich total Lust, mit den Jungs ein Interview zu machen. Kurz über den Messenger ausgetauscht, ein Termin wurde auch rasch gefunden und da ich genügend Bier im Keller habe / hatte, konnten die Jungs zu mir kommen.

Ich erlebte an einem Freitagabend drei sehr nette Jungs, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann. Das Interview mit dem Trio hat richtig Spaß gemacht. Ace Riker war ich zuvor bereits im Kaufland begegnet, ohne zu wissen, dass er einer meiner heutigen Interviewpartner ist. Sein Pungent Stench Shirt war mir allerdings aufgefallen.

Time For Metal / Jürgen S.

Hallo, schön, dass ihr zu mir gefunden habt und dass wir jetzt in angenehmer Runde ein paar Bierchen trinken können! Ihr seid Newcomer aus der Koblenzer Szene, wieso habe ich vorher nie etwas von euch gehört? Wo habt ihr euch bisher versteckt?

Curse Of Khatru / 4QSAESH

Eigentlich ganz einfach, denn wir sind im Westerwald versteckt. Wir haben wenig direkt mit der Koblenzer Szene zu tun. Ich wohne halt in Koblenz, die anderen beiden wohnen im Westerwald und ich persönlich habe nicht so wahnsinnig viel mit der Koblenzer Metalszene zu tun.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Wie eben bereits im Vorgespräch erwähnt, haben wir eigentlich so richtig erst angefangen zu den Coronazeiten. Wir haben zwar schon kurz vorher angefangen, dann kam aber die Phase, in der man sich gar nicht treffen konnte. Und danach haben wir auch keine Konzerte gespielt. Ich glaube, das ist das Problem, so nimmt halt auch keiner Notiz von dir.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Wie gesagt, wir haben auch schon vorher Musik gemacht. Daraus ist dann Curse Of Khatru entstanden. Wie die beiden Kollegen schon sagten, ist durch Corona viel Zeit ins Land gegangen, bis dann was Konkretes herauskam. Songideen waren immer da (sogar jede Menge).

Curse Of Khatru / Ace Riker

Es hat halt auch insgesamt ziemlich lange gedauert. Die Songs sind über Jahre entstanden. Das ist jetzt nichts, was man so über ein paar Monate macht. Das ist über einen längeren Zeitraum entstanden. Es war ein längerer Prozess. Ich bin mit den Riffs in den Proberaum gekommen, der KALLE655321 hat dann geschaut, was er mit dem Schlagzeug drüberspielt. 4QSAESH und ich mussten sehen, wie die Gitarren zusammenpassten. Am Ende noch Bass, Keyboards und Gesang. Das hat alles seine Zeit gebraucht.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Vor Corona waren wir in Koblenz schon öfter, u.a. im Florinsmarkt usw. unterwegs. Durch Corona haben wir uns dann aber auch sehr rar gemacht.

Time For Metal / Jürgen S.

Gibt es irgendwelche Verbandelungen in der Koblenzer Szene?

Curse Of Khatru / 4QSAESH

Ja, ich kenne sehr gut den Andi von Swart Impaler und den Alex. Die hatten vorher ja schon Corova am Start. Das ist sozusagen die Band, mit der ich was zu tun habe. Ansonsten sind Kontakte zu Koblenzer Bands eigentlich nicht vorhanden.

Time For Metal / Jürgen S.

Da habe ich auch einen Satz des Dankes an Swart Impaler auf eurer Platte gelesen. Swart Impaler finde ich übrigens auch sehr spannend.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Unsere Connections gehen eher in die Westerwälder und Limburger Ecke. Membaris und Chaos Invocation zum Beispiel.

Time For Metal / Jürgen S.

Erzählt doch bitte einmal, wie ihr drei euch zusammengefunden habt, wie Curse Of Khatru entstanden ist? Seit wann gibt es Curse Of Khatru offiziell?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Seit 2020. Wir kennen uns schon viel länger und haben auch vorher schon Musik zusammen gemacht. Mit der Band hier wollten wir allerdings einen Neuanfang machen.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Ace Riker und ich kennen uns schon 18 Jahre, seit 2006 / 2007 rum.

Time For Metal / Jürgen S.

Ihr kommt ja auch beide aus dem Westerwald.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Ja, wir beide kommen aus dem Westerwald und haben schon längere Zeit zusammen Musik gemacht. 4QSAESH kenne ich seit 2011 / 2012. Das sind nun auch schon 13 Jahre. 2020 wollten wir zuerst einfach alles über den Haufen schmeißen. Wir haben dann einen kompletten Neuanfang gemacht, einfach mal schauen, wie es überhaupt weitergeht. Ace Riker kam dann mit geilen Songideen. Dann war auf einmal das Feuer da und wir hatten so richtig Bock. Zu dritt, als Trio, war es besser als jemals zuvor. Klassische Triobesetzung, das hat keinem geschadet bisher, würde ich mal sagen.

Time For Metal / Jürgen S.

Habt ihr einfach mal etwas rumgetüftelt, bevor ihr wusstet, wo es hinging?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Ja, am Anfang war es schon etwas planlos. Keiner wusste so richtig, ob das auch was wird. Ob das Ganze überhaupt irgendwelche Früchte tragen würde.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Du hattest aber auch schon viele Songideen. Auch Songs, die eigentlich schon fertig waren.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Am Anfang war da eigentlich nichts. Das kam alles eher so nach und nach. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob wir da nur unsere Zeit verschwenden. Da war eigentlich schon ein bisschen Ratlosigkeit, etwas die Luft raus. Am Anfang fiel es mir persönlich schon schwer. Auf einmal hat man dann wieder gemerkt, da kamen wieder Songideen. Bei den Proben hat das dann wieder richtig Bock gemacht. Das ist auch bis heute so. Das war früher bei der alten Band nicht mehr so.

Time For Metal / Jürgen S.

Wer war die alte Band? Oder soll die nicht genannt werden?

Curse Of Khatru / KALLE655321

Das lassen wir außen vor.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Wir haben plötzlich wieder gemerkt, dass das Feuer wieder da war. Gestern haben wir zum Beispiel geprobt. Ich hatte eigentlich überhaupt nicht so viel Bock zu proben. Dann fangen wir an und es macht einfach Bock. Das war früher oft andersrum. Da ist man mit Elan zur Probe gegangen und dann hat man gedacht: Was mach ich hier überhaupt?

Curse Of Khatru / KALLE655321

Ja gut, da hat man 2- 3 Bier vor der Probe getrunken. Dementsprechend sind die Proben dann auch ausgefallen. Probe und Bier muss auf jeden Fall sein. Aber das hat mittlerweile so einen Drive gegeben. Das macht Bock, weil die Songs so richtig aggressiv sind. Die Songs sind alle ja auch recht flott, wie du auf dem Album schon gehört hast. Da gibt es keine Verschnaufpause. Das fordert mich als Drummer auch schon ganz gut.

Time For Metal / Juergen S.

Wie oft trefft ihr euch zum Proben?

Curse Of Khatru / KALLE655321

1 x die Woche.

Time For Metal / Juergen S.

Das ist aber schon eine gute Schlagzahl.

Curse Of Khatru / Alle

Ja, schon!

Time For Metal / Juergen S.

Woher kommt der Bandname? Ich habe mal gegoogelt. Da habe ich nur was gefunden wie: Khatru ist ein Begriff aus dem jemenitischen Arabisch und bedeutet „wie Du wünschst“.

Curse Of Khatru / Ace Riker

(lacht) Ja, die Frage hatten wir auch schon mal. Die Antwort hat zwei Komponenten. Zum einen bin ich ein großer Amiga-Fan und ein Spiel heißt halt The Curse Of Monkey Iland. Zum Zweiten bin ich auch ein großer Yes-Fan! Und die haben den Song Siberian Khatru. Unser Bandname ist halt aus beiden Teilen zusammengesetzt.

Time For Metal / Juergen S.

Weiter geht es mit Erklärungen. Erklärt mir bitte mal eure Namen:

Gesang, Gitarre, Bass – 4QSAESH

Gitarre – Ace Riker

Schlagzeug – KALLE655321

Curse Of Khatru / Ace Riker

Es geht darum, die echten Namen der Bandmitglieder zu verschlüsseln.

4QSAESH erklärt seinen Bandnamen, der mit seinem echten Namen zusammenhängt. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die echten Namen im Interview hier nicht preisgeben. Also weiß ich zwar die richtigen Namen der Bandmitglieder und die Erklärungen dazu, gebe sie hier vereinbarungsgemäß jedoch nicht preis. Bei KALLE655321 ist es ähnlich, wobei die Zahlen aus einem Klassiker der Filmgeschichte stammen. KALLE655321 verrät den Film natürlich nicht. Allerdings dürften Filmfans relativ schnell drauf kommen. Es ist der absolute Lieblingsfilm von ihm, den er sich jedes Jahr wieder reinzieht.

Ace Rikers Name fällt da wiederum etwas aus dem Schema. Er nennt sich selbst einen Nerd und sein Name kommt von Ace Riker, dem Spielzeug (Mask)

Time For Metal / Juergen S.

Wie kam der Kontakt zu FDA Records zustande? Wie seid ihr an das Label gekommen?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Wie eben bereits erwähnt, machen wir ja schon länger Musik. Seit 2011 haben wir schon Kontakte mit dem Labeleigner Rico Unglaube. Das ist ja schon eine lange Zeit. Deshalb war es dann auch recht einfach, den Rico zu fragen, ob er Bock hätte. Als wir dann alles so weit aufgenommen hatten, haben wir ihm das Album geschickt. Das hat ihm direkt auch sehr gut gefallen. So kam das dann zustande, dass das Album über FDA Records veröffentlicht wurde.

Time For Metal / Juergen S.

Wie lange habt ihr für die Aufnahmen des Albums gebraucht? Wo habt ihr aufgenommen?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Aufgenommen worden ist das Album in Rhauderfehn im Soundlodge Studio von Jörg Uken. Wir hatten zwei Sessions. Die erste war im Oktober 2023, da haben wir das Schlagzeug aufgenommen.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Und die Rhythmusgitarre.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Ach ja, die Rhythmusgitarre auch. Bei der zweiten Session, die im Februar 2024, haben wir dann den Gesang und die Soli aufgenommen. Den Bass haben wir bei uns im Probenraum eingespielt. Und die Keyboards auch noch.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Das war ein sehr, sehr gutes Arbeiten mit dem Jörg Uken, den kann man nur jedem empfehlen. Das war für uns auch unkompliziert, nach Ostfriesland zu fahren. Man fühlt sich sehr gut im Soundlodge Studio aufgehoben.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Ja, der Jörg Uken ist sehr entspannt. Es macht total Spaß, mit ihm zu arbeiten. Der greift einem auch mal unter die Arme. Der ist selbst Schlagzeuger, er weiß, wie sowas laufen muss! Vielen Dank nochmals an Jörg Uken.

Time For Metal / Juergen S.

Von wem stammt das Artwork?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Das stammt von Noah Zark. Das war eine Empfehlung von Rico Unglaube / FDA Records. Der Noah Zark macht coole Artworks.

Time For Metal / Juergen S.

Ist das nur für euch entstanden, oder war das schon vorhanden und ihr habt das dann genommen?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Nein, das war schon vorhanden. Jetzt, wo wir es genommen haben, ist es natürlich nur unser Cover. Und steht nicht weiter zur Verfügung. Das ist aber jetzt nicht extra für unser Album angefertigt worden. Der hat halt eine ewig lange Galerie von Artworks. Da konnten wir uns was aussuchen. Da waren ein paar Sachen dabei, wo wir sagten: Wow, das ist geil. Andere Sachen haben uns nicht so unbedingt abgeholt.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Wir hatten da keinen persönlichen Kontakt zum Künstler. Das lief über das Label.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Wir haben Rico gesagt, das Cover gefällt uns. Eigentlich sollte er zuerst einmal nachfragen, ob das Artwork noch frei ist und was es kostet. Der Rico hat das dann aber direkt eingetütet.

Time For Metal / Juergen S.

Wo kommt der Künstler her?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Ich glaube, der kommt aus den USA.

Time For Metal / Juergen S.

Ich bin ja eher zufällig an euch / das Album geraten. Beim Durchstöbern bei FDA Records ist mir zum einen das tolle Albumcover aufgefallen. Dann habe ich zweitens die Infos dazu gelesen und gesehen, dass ihr aus Koblenz seid. Also mal vorsichtig über Bandcamp reingehört und dann war ich echt baff. Bei einem Debüt solch eine Qualität, alle Achtung. Wie sind denn ansonsten die Rückmeldungen zum Album?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Bis jetzt eigentlich alles durchweg positiv! Viel positiver, als wir uns das gedacht haben. Eigentlich sind die Songs schon recht eckig und kantig.

Time For Metal / Juergen S.

Würde ich persönlich auch sagen. Da ist überhaupt nicht glattgebügelt. Eine geile Produktion.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Das war auch unser Anspruch, sich überhaupt nicht irgendwie anbiedern zu wollen. Dementsprechend haben wir eigentlich nicht damit gerechnet, dass das Album so positiv angenommen wird. Das sind wir schon ein bisschen „baff“ und auch glücklich damit.

Time For Metal / Juergen S.

Ähnlich ging es mir im letzten Jahr bei den Spaniern Totengott, da war es allerdings schon das 3. Album der Band, die ich vorher auch noch nie gehört habe. Kennt ihr die zufällig?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Nein, nicht wirklich.

Time For Metal / Juergen S.

Mit den Spaniern Totengott habe ich mittlerweile auch einen guten Mailkontakt gehabt und ein Interview gemacht. Denen habe ich gesagt, dass es ganz toll wäre, sie einmal live zu hören. Das gilt jetzt natürlich auch für euch. Können die Fans darauf hoffen, euch bald einmal live zu sehen?

Curse Of Khatru / 4QSAESH

Ja, da sind wir im Moment dran. Wir brauchen da einen Session-Bassisten für live. Ich spiele die Gitarre und mache die Vocals, da geht nicht auch noch der Bass live. Wir haben halt zweistimmige Gitarrensachen, da muss man die beiden Gitarren haben. Das ist natürlich jetzt unsere oberste Priorität, live zu spielen.

Time For Metal / Juergen S.

Ihr wollt jetzt aber als vierten Mann nur einen Live-Musiker? Als Band wollt ihr ein Trio bleiben?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Ja, das funktioniert halt gut. Es geht nur darum, dass wir für live jemanden am Bass haben.

Time For Metal / Juergen S.

Ich könnte mir da live natürlich tolle Kombis vorstellen. Vlt. direkt schon mal mit Totengott, wenn die dann mal in Deutschland sind? Oder aber mit der Koblenzer Nummer eins, Desaster? Das wäre doch was, oder!

Curse Of Khatru / Ace Riker

Zu Desaster muss KALLE655321 was sagen.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Ja für mich definitiv. Desaster sind für mich seit den Tyrants Of The Netherworld absolute Faves. Ich bin Desaster-Fan durch und durch. Ich mag die Musik, ich mag die Live-Performance. Die Jungs haben tolle Energie. Und gerade mit dem neuen Schlagzeuger, mit dem Hont, der ist immer geil drauf. Ich mag sein Schlagzeugspiel. Für mich käme das schon infrage. Für mich persönlich eine der wichtigsten Bands weltweit in dem Genre.

Time For Metal / Juergen S.

Mit Infernal von Desaster (da steht in Kürze auch noch ein Interview an) habe ich übrigens im Vorfeld über euch gesprochen. Eure Mucke hat die Band auf dem Weg nach München zum Dark Easter Metal Meeting begleitet. Ihr Rowdie Mario hatte mein Review zu eurem Album gelesen und sich das direkt reingehauen. Infernal sollte eigentlich heute als Überraschungsgast dazukommen, er musste allerdings leider kurzfristig absagen. Viele Grüße von ihm, er war auch ganz angetan von der hohen Qualität eures Albums.

Wie soll es mit Curse Of Khatru weitergehen? Das Album ist ja noch recht frisch, können wir trotzdem auf einen Nachfolger hoffen? Das ist halt noch sehr früh. Ist da noch mehr in deinem Kopf, Ace Riker?

Curse Of Khatru / Ace Riker

Also im Moment ist der Kopf leer, was neue Riffs angeht. Wir sehen das aber auch ziemlich entspannt. Wir sind nicht mit der Intention drangegangen, berühmt zu werden oder so. Uns reicht es, wenn wir jetzt ein paar Auftritte spielen können, einfach mal die Songs auf die Bühne bringen und schauen, ob der Funke auf die Leute überspringt. Also bei den Proben, das hatten wir eben ja schon gesagt, das macht jedes Mal Bock. Ich könnte mir schon vorstellen, anschließend dann noch mal eine EP oder ein Album zu machen, aber das ist dann viel Arbeit. Unser Debüt hat schon ein paar Jahre in Anspruch genommen. Ich glaube, so schnell wird es keinen Nachfolger geben.

Time For Metal / Juergen S.

Das muss ja auch nicht, das Album ist ja noch ganz frisch.

Wir sind auch schon am Schluss. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, etwas anzusprechen, was euch vielleicht noch wichtig wäre, oder auch vergessen wurde anzusprechen. Natürlich könnt ihr auch Opa und Oma grüßen, oder etwas von Wind, Wetter und Schafsleben im Allgemeinen erzählen. Lieben Dank euch, dass ihr euch für dieses Interview Zeit genommen habt.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Vielen Dank an dich, dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast. Das hat auf jeden Fall große Freude bereitet.

Curse Of Khatru / KALLE655321

Ja, definitiv.

Curse Of Khatru / 4QSAESH

Ja stimmt. Groß zu sagen habe ich eigentlich nichts.

Time For Metal / Juergen S.

Müsst ihr auch nicht. Oder habt ihr noch jemanden, dem ihr Danke sagen wollt.

Curse Of Khatru / Ace Riker

Auf jeden Fall den Leuten, die beteiligt waren. Auf jeden Fall der Jörg Uken, der das Ganze produziert hat. In meinem Fall noch meiner Freundin, die einen Text geschrieben hat.