Nightbearer: veröffentlichen neue Video-Single zum Titeltrack ihres kommenden Albums „Defiance“

Wegen technischer Probleme musste eine neue Version der Video-Single von Nightbearer, die den Titeltrack ihres kommenden Albums Defiance enthält, hochgeladen werden.

Das Video zu Defiance kann ab sofort hier angesehen werden:

Das Video wurde von Robin Trachternach erstellt.

Nightbearer kommentieren: „With the title track, we pay tribute to our musical ancestry from Gothenburg, and we have forged a weapon that is both a fiery call to arms as well as a defiant roar,“ erklärt Sänger Michael Torka. „From its driving verses to the massive, thundering, epic chorus, we venture into new sonic realms. This track is a deadly blade pressed to the tyrant’s throat. This is pure death metal, forged by heart and will, and ready to kill!“

Das dritte Studioalbum der deutschen Death Metal-Band, das auf einem Konzept basiert, das von Sir Philip Pullmans Fantasy-Trilogie His Dark Materials inspiriert ist, soll am 13. Juni 2025 veröffentlicht werden.

Defiance – Trackliste:

1. Dust

2. His Dark Materials

3. Defiance

4. One Church Over All

5. Dying Knows No Bounds

6. Reign Supreme

7. Under The Sun Of War

8. Ascension

9. Until We Meet Again

10. Republic Of Heaven

Dominik Hellmuth hat die Aufnahmen für das neue Projekt in den Hellmouth Studios in Warburg (DE) durchgeführt. Die Schlagzeugaufnahmen wurden von Manuel Lüke in den HateForce Studios in Geseke (DE) realisiert. Der Mix sowie das Mastering stammen ebenfalls aus der Feder von Dominik Hellmuth in den Hellmouth Studios.

Das Cover Artwork wurde von Timon Kokott gestaltet, während das Layout von Michael Torka übernommen wurde.

Aufnahmebesetzung:

Michael Torka – Gesang

Dominik Hellmuth – Gitarren, Bass, Programmierung

Manuel Lüke – Schlagzeug

Verfügbare Formate:

Defiance wird als Digipak-CD, als schwarze Vinyl-LP und als limitierte marmorierte transparent-blaue und schwarze Vinyl-LP erhältlich sein.

Nightbearer Live:

14 Jun 2025 Bielefeld (DE) JZ Stricker (Album Release Show)

7-9 Aug 2025 Schlotheim (DE) Party.San Open Air

20 Sep 2025 Osnabrück (DE) Bastard Club

Ein brutaler Krieg tobt zwischen den Kräften des alten Aberglaubens und der wissenschaftlichen Aufklärung: Nightbearer führen ihn mit ihrem erdrückenden dritten Album Defiance an. Die deutschen Death-Dealer aus dem ostwestfälischen Paderborn haben ein Album abgeliefert, das ihren charakteristischen HM-2-Kettensägen-Gitarrensound beibehält und gleichzeitig ihre unverhohlene Liebe zum melodischen Death Metal schwedischer Prägung beibehält.

Defiance markiert auch einen weiteren Schritt in der vorsichtigen, aber stetigen Evolution ihres Sounds, indem sie ihrem Old-School-Sound hier eine schwarze Passage und dort ein doomiges Moment hinzufügen. Das Ergebnis ist ein insgesamt viel atmosphärischeres Album, das perfekt zu seinem lyrischen Konzept passt. Das Album ist direkt inspiriert von der berühmten His Dark Materials-Trilogie des englischen Autors Sir Philip Pullman. Die Texte stellen Schlüsselcharaktere und Ereignisse der Handlung vor, die sich auf einer tieferen Bedeutungsebene um die Emanzipation der Menschheit von der Unterdrückung durch die Religion dreht. Nightbearer engagieren sich trotzig im Widerstand, um die Aufklärung 2.0 herbeizuführen.

Als Nightbearer 2017 von Sänger Michael Torka und Gitarrist Dominik Hellmuth gegründet wurden, waren sie von einer glühenden Liebe zum Death Metal der alten Schule und seiner goldenen Ära in den glorreichen 1990er Jahren angetrieben. Doch fast zwei Jahrzehnte später sahen die Deutschen viele gute Gründe, sich nicht zu sehr mit Gore und Splatter aufzuhalten, da dies bereits bis zum Überdruss getan wurde. Stattdessen folgten sie ihrer zweiten Leidenschaft, der Literatur, insbesondere der

Nightbearer – aktuelle Besetzung:

Michael Torka – Gesang

Dominik Hellmuth – Leadgitarre

Tristan Schubert – Rhythmusgitarre

Florian Böhmfeld – Bassgitarre

Manuel Lüke – Schlagzeug

Nightbearer online:

www.nightbearer.de

www.facebook.com/nightbearer

www.instagram.com/nightbearer_official