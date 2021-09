Exodus: veröffentlichen Lyricvideo zur zweiten Single „Clickbait“

Exodus, die unbestrittenen Meister des Thrash Metal, deren Bande in der Jugend und in jahrzehntelanger Freundschaft geschmiedet wurden, kehren mit ihrem elften Studioalbum Persona Non Grata zurück, das am 19. November über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Jetzt veröffentlicht die Band das Lyricvideo zur zweiten Single Clickbait, das hier zu sehen ist:

Gary Holt kommentiert:

„Wir freuen uns sehr, die Veröffentlichung von Clickbait von unserem kommenden Album bekannt zu geben. Der krachende und verdammt aggressive Song fängt die Kraft des neuen Albums perfekt ein. Die Aufregung wird von Tag zu Tag größer. Der 19. November kann nicht schnell genug kommen!“

Mehr zum kommenden Album Persona Non Grata: