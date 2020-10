Plague Years: veröffentlichen „Guitar Play Through“ zum Song „Incantation“

Die in Michigan ansässigen Crossover-Death-Thrasher Plague Years haben am 18. September über Entertainment One (eOne) ihr neues Album Circle Of Darkness veröffentlicht.

Die Metalpresse spricht bereits in hohen Tönen über die Death Trasher aus Michigan. Für Fans von Power Trip und Gatecreeper ist das neue Album von Plague Years ein MUSS!

Der Sound erinnert dabei an die frühen Werke von Kreator (Endless Pain) und Obituary (Slowly We Rot).

Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) zählte die EP Unholy Infestation zu seiner Top 100 im Jahr 2018. Dieser Meinung war auch ein Schreiber von Metal Injektion.

Für das neue Album Circle Of Darkness arbeitete die Band wieder mit dem Produzenten Arthur Rizk (Power Trip, Code Orange, Pissgrave) zusammen.

Neben dem klassischem Death und Trashmetal Sound bedienen Plague Years sich an dem klassischen Detroiter-Hardcore-Sound. In Songs wie Paradox Of Death und Play The Victim werden die klassischen Death Metal und Gore Thematiken aufgegriffen.

Nun wurde ein Gitarren Playthrough zum Song Incantation veröffentlicht:

Plague Years sind:

Tim Engelhardt – Vocals

Eric Lauder – Guitar

Rian Staber – Bass

Mike Jurysta – Drums