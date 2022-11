Broilers: „Santa’s Action-Club“ in Düsseldorf am 22./23.12.2022 mit 15.000 Tickets ausverkauft

15.000 Fans sicherten sich ein Ticket für den Santa’s Action-Club – Broilers Live In Düsseldorf-Event! Somit sind die am 22. und 23.12. in der Düsseldorfer Mitsubishi-Electric-Halle stattfindenden Konzerte ausverkauft!

Die Band verspricht zwei Abende vollgepackt mit Broilers-Hits und als Zugabe eine fein ausgewählte, festliche Weihnachtsplaylist. Als zusätzliche Überraschung gaben die Broilers gerade bekannt, dass The Iron Roses, die Band des Boysetsfire-Sängers Nathan Gray, beide Abende eröffnen wird.

Wegen großer Nachfrage: Broilers – Niemand Wird Zurückgelassen!-Tour 2023

Nachdem die Broilers diesen Sommer Hunderttausende mit ihren Tournee- und Festivalauftritten begeisterten, in deren Rahmen die Band unter anderem das Essener Stadion mit 25.000 Besuchern ebenso ausverkaufen konnte wie die Berliner Waldbühne, wo insgesamt über 30.000 Zuschauer die Broilers feierten, wurde aufgrund der ungebrochenen Nachfrage im kommenden Jahr eine weitere Zusatz-Tournee angesetzt. Wer also in Düsseldorf leer ausgegangen ist oder die Band ein weiteres Mal live erleben möchte, der kann sich weiterhin Tickets für den Sommer 2023 bestellen. Die beliebten Hardtickets dafür gibt´s exklusiv im Broilers-Shop unter https://shop.broilers.de, reguläre Tickets bei Eventim unter https://bit.ly/3SycpKP

Das neue Broilers-Livealbum Puro Amor Live Tapes erscheint am 25.11.2022 als 3fach-180g-Vinyl-LP, Doppel-CD, sowie Download und Stream.

Die Tracklist zu Puro Amor Live Tapes findet ihr in unserem Release-Kalender:

Broilers – Niemand Wird Zurückgelassen!-Tour 2023

Präsentiert von 41RPM, Ox-Fanzine, Rock Hard

Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter shop.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter https://bit.ly/3SycpKP.

08.06.2023 D-Pfungstadt, Sparkassen-Arena Hessentag

09.06.2023 D-München, Olympiahalle

22.06.2023 D-Leipzig, Sommerarena auf der Festwiese

15.07.2023 D-Bonn, Kunst!Rasen

04.08.2023 D-Ludwigsburg, KSK Music Open

19.08.2023 D-Erfurt, Domplatz

01.09.2023 D-Hannover, Expo Plaza

Santa’s Action-Club – Broilers Live In Düsseldorf

Präsentiert von 41RPM, Ox-Fanzine, Rock Hard

22.12.2022 D-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle – Ausverkauft!

23.12.2022 D-Düsseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle – Ausverkauft!

Broilers Festival-Termine 2023

10.06.2023 AT-Nickelsdorf, Nova Rock

23.06.2023 CH-Grenchen, Summerside Festival