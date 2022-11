Demoria: haben ihr zweites Album „Bring Out Your Dead“ veröffentlicht

Demoria wurden 2008 in Weißenfels gegründet und ließen schon mit ihren ersten Demo May God Have Mercy aufhorchen. Zur Besetzung gehörten ehemalige Mitglieder von Battered, Clanraven, Distrust, Exocet und Hellbound, wobei die Band damals noch ein Sextett mit zwei Gitarristen und einem Keyboarder gewesen ist. Nach ihrer selbstbetitelten Debüt-EP im Jahr 2010 wurde es dann etwas ruhiger um die Band, dafür kehrten die Weißenfelser (mittlerweile auf Quartett-Größe geschrumpft) im Januar 2014 mit der EP Do It Hard umso eindrucksvoller zurück. Im September 2017 veröffentlichten Demoria dann ihr erstes Langspiel-Album I Offered Silence in Eigenregie und festigten damit ihrem Ruf als Death’n’Roller mit Potenzial. Nach der durch die Pandemie bedingte Pause kehren Demoria nun mit ihrem zweiten Album Bring Our Your Dead zurück und konnten für die Veröffentlichung ihres zweiten Langdrehers das Label German Democratic Recordings gewinnen.

