Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Devin Townsend Project, Heaven Shall Burn, Beyond God, Totenmond u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Cruachan – To Moytura We Return

Artist: Cruachan

Herkunft: Irland

Song: To Moytura We Return

Album: Tuatha Na Gael

Genre: Folk Metal, Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://www.facebook.com/cruachanclan/

Devin Townsend Project – Before We Die

Artist: Devin Townsend Project

Herkunft: Kanada

Song: Before We Die

Album: Z2

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal, Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://www.hevydevy.com

Waylander – Usurpers Of Our Legacy

Artist: Waylander

Herkunft: Irland

Song: Usurpers Of Our Legacy

Album: Honour Amongst Chaos

Genre: Celtic Folk Metal, Folk Metal, Irish Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://waylanderband.com

Spiritual Beggars – Mushroom Tea Girl

Artist: Spiritual Beggars

Herkunft: Schweden

Song: Mushroom Tea Girl

Album: Mantra III

Genre: Stoner Rock, Stoner Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://www.spiritualbeggars.com

Heaven Shall Burn – The Sorrows Of Victory

Artist: Heaven Shall Burn

Herkunft: Deutschland

Song: The Sorrows Of Victory

Album: Of Truth And Sacrifice

Genre: Metalcore, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:24 Minuten

Link: https://www.heavenshallburn.com

SepticFlesh – Crescent Moon

Artist: SepticFlesh

Herkunft: Griechenland

Song: Crescent Moon

Album: Mystic Places Of Dawn

Genre: Symphonic Death Metal, Atmospheric Death Metal, Gothic Metal, Technical Death Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.septicflesh.com

Beyond God – This Inner Fight

Artist: Beyond God

Herkunft: Niederlande

Song: This Inner Fight

Album: Dying To Feel Alive

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/beyondgodmusic/

Totenmond – Die Schlacht

Artist: Totenmond

Herkunft: Deutschland

Song: Die Schlacht

Album: Lichtbringer

Genre: Progressive Death Metal, Death Metal, Crustcore, Extreme Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Todistfreude/

Metallica – The Day That Never Comes

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: The Day That Never Comes

Album: Death Magnetic

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Tool – Eulogy

Artist: Tool

Herkunft: USA

Song: Eulogy

Album: Ænima

Genre: Progressive Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://toolband.com

Dream Theater – The Root Of All Evil

Artist: Dream Theater

Herkunft: USA

Song: The Root Of All Evil

Album: Octavarium

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://dreamtheater.net

Abinchova – Echo

Artist: Abinchova

Herkunft: Schweiz

Song: Echo

Album: Wegweiser

Genre: Melodic Death Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: http://www.abinchova.ch

Avatar – Star Castle

Artist: Avatar

Herkunft: Belgien

Song: Star Castle

Album: Memoriam Draconis

Genre: Symphonic Black Metal, Gothic Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://avatarmetal.com

Slipknot – Scissors

Artist: Slipknot

Herkunft: USA

Song: Scissors

Album: Slipknot

Genre: Heavy Metal, Alternative Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.slipknot1.com

Cathedral – Electric Grave

Artist: Cathedral

Herkunft: England

Song: Electric Grave

Album: The Carnival Bizarre

Genre: Doom Metal, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/cathedral

Carcass – Mount Of Execution

Artist: Carcass

Herkunft: England

Song: Mount Of Execution

Album: Surgical Steel

Genre: Goregrind, Grindcore, Melodic Death Metal, Death ’n‘ Roll

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/OfficialCarcass/

Thrust – Freedom Fighters

Artist: Thrust

Herkunft: USA

Song: Freedom Fighters

Album: Fist Held High

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ThrustBandOfficial/

Machine Head – I Am Hell (Sonata In C#)

Artist: Machine Head

Herkunft: USA

Song: I Am Hell (Sonata In C#)

Album: Unto The Locast

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.machinehead1.com

Axel Rudi Pell – Sea Of Evil

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Sea Of Evil

Album: Kings And Queens

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Heavy Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Neurosis – And The End Of The Road

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: At The End Of The Road

Album: Given To The Rising

Genre: Hardcore Punk, Post Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialneurosis/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.