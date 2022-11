Cannibal Corpse: kündigen große Europatournee für 2023 an

Die Death-Metal-Legenden Cannibal Corpse haben eine große Europatournee angekündigt, die am 10. März 2023 in Hengelo, Niederlande, beginnt und dann durch 15 Länder führt, darunter zehn Termine in Deutschland.

Europatour 2023

Cannibal Corpse

+ Dark Funeral

+ Ingested

+ Stormruler

10.03.2023 (NL) Hengelo Metropool

11.03.2023 (DE) Speyer Halle 101

12.03.2023 (CH) Lausanne Metropol

14.03.2023 (FR) Toulouse Le Bikini

15.03.2023 (ES) Pamplona Sala Totem

16.03.2023 (ES) Madrid La Paqui

17.03.2023 (ES) Barcelona Razzmatazz 2

18.03.2023 (FR) Lyon Ninkasi Gerland / Kao

19.03.2023 (DE) Stuttgart Im Wizemann

21.03.2023 (FR) Rennes Antipode

22.03.2023 (FR) Paris Elysee Montmartre

23.03.2023 (DE) Cologne Essigfabrik

24.03.2023 (CH) Zurich Komplex 457

25.03.2023 (CZ) Prague Palak Akropolis

26.03.2023 (HU) Budapest Barba Negra

28.03.2023 (DE) Munich Backstage Werk

29.03.2023 (AT) Vienna Arena

30.03.2023 (PL) Cracow Hyde Park

31.03.2023 (DE) Leipzig Hellraiser

01.04.2023 (DE) Coesfeld Fabrik

02.04.2023 (DE) Berlin Huxley’s Neue Welt

04.04.2023 (DK) Copenhagen Amager Bio

05.04.2023 (SE) Stockholm Klubben

06.04.2023 (NO) Oslo Inferno Festival Norway

07.04.2023 (SE) Gothenburg Pustervik

08.04.2023 (DK) Aarhus Train

09.04.2023 (DE) Hamburg Gruenspan

11.04.2023 (DE) Hannover Capitol

12.04.2023 (NL) Leiden Gebr. de Nobel

13.04.2023 (BE) Antwerp Trix

14.04.2022 (FR) Strasbourg La Laiterie

15.04.2023 (DE) Geiselwind Music Hall

16.04.2023 (FR) Lille Le Splendid

18.04.2023 (GB) Bristol O2 Academy

19.04.2023 (GB) Glasgow Barrowlands

21.04.2023 (GB) Manchester Academy

22.04.2023 (GB) London O2 Forum Kentish Town

23.04.2023 (GB) Nottingham Rock Cityl

Cannibal Corpse setzen ihre Tour für das von Kritikern und Fans gefeierte Album Violence Unimagined, das letztes Jahr über Metal Blade Records veröffentlicht wurde, weiter fort. Violence Unimagined besteht aus elf Tracks und bietet erstklassigen Death Metal, der mit Leidenschaft und atemloser Präzision gespielt wird und eine weitere makellose Ergänzung zu dem ist, was unbestreitbar zu den besten Werken des Genres gehört. Die einzige wesentliche Änderung bei Cannibal Corpse ist der neue Gitarrist Erik Rutan, der sich zu Bassist Alex Webster, Gründungsschlagzeuger Paul Mazurkiewicz, Gitarrist Rob Barrett und Sänger George „Corpsegrinder“ Fisher gesellt. Bekannt durch seine Arbeit bei Morbid Angel, Ripping Corpse und vor allem als Frontmann der mächtigen Hate Eternal, hat sich Rutan längst als eine der wichtigsten Kräfte im zeitgenössischen Death Metal etabliert. Gleichzeitig hat er sich einen Ruf als einer der gefragtesten Produzenten im Metal aufgebaut, da er zuvor vier Cannibal Corpse-Alben (zusätzlich zu Violence Unimagined) produziert hat, neben Bands wie Goatwhore, Soilent Green und Belphegor. Seit 2019 sprang er als Livegitarrist ein, bevor er 2020 zum Vollmitglied wurde und seither auch zum Songwriting beiträgt. Hier könnt ihr u. a. Violence Unimagined und Merch bestellen.

