Famyne: veröffentlichen ihre neue Single samt Video für „Gone“

Fans von Opeth, Katatonia, Soundgarden und all den traditionellen Legenden wie Sabbath, St. Vitus und Solitude Aeturnus werden im Kielwasser von Famyne gebührend begeistert sein. The Ground Below, das am 13.05. veröffentlicht wurde, ist ein moderner Klassiker, ehrfurchtsvoll und doch so kraftvoll, dass Famyne sich ihren Platz auf den Monolithen der Zukunft gesichert haben.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: