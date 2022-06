Wage War: veröffentlichen „Godspeed“ Video

Das Quintett von Wage War aus Florida – Briton Bond [Leadgesang], Cody Quistad [Rhythmusgitarre, Clean Vocals], Seth Blake [Leadgitarre], Chris Gaylord [Bass] und Stephen Kluesener [Schlagzeug] – haben ihr Video zu Godspeed veröffentlicht.

Das Video besteht aus Aufnahmen von der Tour und bietet einen Einblick in die Welt von Wage War – Backstage, auf der Bühne und bei der Interaktion mit den Fans – aus der Vogelperspektive. Die rasanten Clips versetzen euch in die letzte Wage War-Show, die ihr besucht habt – oder geben euch einen Eindruck davon, was euch erwartet, wenn ihr die Band noch nicht live und in natura erlebt habt.

„Godspeed is about finally reaching the last straw and ultimately cutting toxic people out of your life,“sagte die Band. „It’s three minutes and six seconds of all gas, and no brakes. It’s heavy, it’s melodic, it’s energetic. It’s everything you’ve ever come to know about Wage War, cranked all the way up“

Der Song ist auf dem aktuellen Album Manic der Band enthalten, das jetzt bei Fearless Records erschienen ist.

