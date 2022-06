Lorna Shore: veröffentlichen „Into The Earth“ Video und Single

„Into the Earth handelt von der anfänglichen Angst und der Akzeptanz des Unterbewusstseins, während man in einen Zustand des luziden Träumens fällt„, sagt die Band über den neuen Song und das Video. Es ist der zweite Track aus ihrem kommenden Album Pain Remains, das im Oktober erscheinen soll.

Falls ihr euch jemals gefragt habt, was physiologisch im Kehlkopf von Sänger Will Ramos vor sich geht, während er seine Vocals macht, klickt auf die höchst unterhaltsame, aber auch informative OPERATION: ‚Throat Camera‘, die von der reizenden The Charismatic Voice aufgenommen wurde:

Die Band freut sich auf einen Auftritt beim Lollapalooza und eine spezielle After-Festival-Show im Juli, bevor sie mit Parkway Drive und While She Sleeps auf Europatournee geht, sowie auf Sommerfestivals und Co-Headline-Termine mit Tesseract.

European Summer Festivals:

06.08.22 (SE) Rättvik – Dalhalla Brinner

10.08.22 (CZ) Jaromer – Brutal Assault

12.08.22 (BE) Kortrijk – Alcatraz Open Air

13.08.22 (UK) Catton Hall – Bloodstock Open Air

19.08.22 (DE) Dinkelsbühl – Summer Breeze

20.08.22 (DE) Trier – Summerblast Festival

21.08.22 (FR) Saint-Nolff – Motocultor Festival



LORNA SHORE / TESSERACT Co-Headline Summer Dates:

05.08.22 (NO) Oslo – Parkteateret

07.08.22 (DK) Copenhagen – Pumpehuset

09.08.22 (PL) Warsaw – Proxima



PARKWAY DRIVE EUROPE 2022

Special Guests: WHILE SHE SLEEPS, LORNA SHORE

09.09.22 (DE) Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

10.09.22 (CZ) Prague – Forum Karlin

12.09.22 (BE) Brussels – Forest National

13.09.22 (LUX) Esch-sur-Alzette – Rockhal

14.09.22 (DE) Frankfurt – Festhalle

16.09.22 (CH) Zürich – Samsung Hall

17.09.22 (DE) Munich – Olympiahalle

18.09.22 (AT) Vienna – Stadthalle

20.09.22 (DE) Berlin – Velodrom

21.09.22 (DE) Hamburg – Barclays Arena

23.09.22 (NL) Amsterdam – AFAS Live

24.09.22 (DE) Dortmund – Westfalenhalle

25.09.22 (DE) Stuttgart – Schleyerhalle

27.09.22 (FR) Paris – Zenith

30.09.22 (UK) London – Alexandra Palace

01.10.22 (UK) Manchester – AO Arena

02.10.22 (UK) Nottingham – Motorpoint Arena

03.10.22 (UK) Cardiff – Motorpoint Arena