Famyne: haben neue Single „Solid Earth“ aus dem kommenden Album „The Ground Below“ veröffentlicht

Die englische Doom-Band Famyne veröffentlicht am 13.05 ihr neues Album The Ground Below via Svart Records.



Am 10. April erschien die neue Single Solid Earth.

„Solid Earth bietet einen Einblick in die Gedankenwelt von jemandem, der am Abgrund steht. Es enthält eine Reihe von Riffs, die uns schon seit geraumer Zeit begleiten; daher war es sehr befriedigend, sie alle für dieses zweite Album zusammenzufügen. Zusammen mit den Fähigkeiten unseres Produzenten Ian Sadler wurde es gewaltig und weitaus epischer, als wir es uns ursprünglich vorgestellt hatten. Doom für die Menschen“, kommentiert die Band.

Mehr zur Band und zum kommenden Album erfahrt ihr hier:

Famyne online:

https://www.facebook.com/famyneuk

https://www.instagram.com/famyneuk/