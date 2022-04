The Heretic Order: veröffentlichen „King Of The Damned“ Single und Video

Die Occult Metal Band The Heretic Order hat heute ihre neue Single King Of The Damned veröffentlicht und das dazugehörige offizielle Video kann man sich ab sofort hier ansehen:

Der Song stammt vom kommenden Album III, das am 27.05.2022 bei Massacre Records veröffentlicht wird! Hier kann man es bereits vorbestellen: https://lnk.to/thehereticorderIII

Das nunmehr 3. Studioalbum der Band wurde von Guillermo „Will“ Maya gemsicht und gemastert. Für die Gestaltung des Coverartworks sind Sänger Dominus DF Ragnar und fivemiligrams Artworks verantwortlich. Als Gastmusiker sind Jeremy Gomez (Red Method) und Ays Kura (Die Kur) auf III vertreten.

The Heretic Order – III:

1. Prologue

2. Children Of The Sun

3. King Of The Damned

4. Dark Shadows

5. Burn This World

6. The Conjurer

7. Mark Of The Beast

8. Spirits Of The Night

9. Deaf Forever

10. Spiders

11. Invictus

12. Epilogue