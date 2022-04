The Mystical Hot Chocolate Endeavors: kündigen neue digitale EP an

Die US Alternative Prog Band The Mystical Hot Chocolate Endeavors wird am 22.04.2022 ihre The Mu-Th-Ur EP veröffentlichen – passend zum Tag der Erde (Earth Day)!



Mit der The Mu-Th-Ur EP bot sich die perfekte Gelegenheit, ein kleines Bündel an umweltbewussten Themen für den Tag der Erde zusammenzustellen, ohne unbedingt in den Hippie-Modus zu verfallen und Bäume zu umarmen, Kristalle zu sammeln oder nach deinem Sternzeichen zu fragen. Es ist eine 100% rohe, unmissverständliche und direkte Art zu sagen: „Wir sind das Problem. Macht es besser.“



Auf der EP werden 3 Songs sein: Jeweils ein Cover eines Filter und Depeche Mode Songs sowie ein neuer Song der Band. Die Trackliste ist weiter unten verfügbar. Bei der Coverversion von Filters Cancer hat Katherine Rufli (Vera Kay) Gastvocals beigesteuert. Hier kann man sich The Mystical Hot Chocolate Endeavors – The Mu-Th-Ur EP bereits vormerken » https://lnk.to/themuthurep



Alle Songs wurden von Daniel Farnsworth gemischt und von Doug McBride gemastert. Das Coverartwork – basierend auf dem Selbstzerstörungspaneel auf der USCSS Nostromo, bekannt aus dem „Alien“ Film – wurde von Kerri Banks gestaltet.

The Mystical Hot Chocolate Endeavors – The Mu-Th-Ur EP:

1. Cancer

2. The Landscape Is Changing

3. MU-TH-UR

Vorverkauf: https://lnk.to/themuthurep

Alternative Prog, Digital, Release: 22/04/2022