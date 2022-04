Heaving Earth: neue Promo-Veröffentlichung von Lavadome Productions erhältlich

Viel zu oft wird von uns verlangt, dass wir uns mit dem Mittelmaß und dem Uninspirierten zufrieden geben – dass wir uns damit abfinden, dass unser Dasein eine elende Plackerei des Alltags ist. Das ist die Erwartung, die uns das Leben im 21. Jahrhundert auferlegt. Und leider fügen sich zu viele Künstler in Szenen, die den Geist des Extremen und des Widerstands gegen den Trend verkörpern sollen, gerne dieser Erwartung. Heaving Earth aus Prag gehören nicht dazu.

Seit ihrem vernichtenden Debüt Diabolic Prophecies aus dem Jahr 2010 und dem fulminanten Nachfolger Denouncing The Holy Throne aus dem Jahr 2015 haben Heaving Earth die Grenzen der Intensität und Kreativität ihres Death Metals immer weiter verschoben. Jetzt, nach sieben Jahren Wartezeit, sind sie mit einer neuen Besetzung, bestehend aus Mitgliedern von Hideous Divinity und Somniate, mit Darkness Of God zurück, einem Album, das eine noch nie dagewesene Entwicklung im Death Metal darstellt.

Darkness Of God ist ein Album, das Komfort und Selbstgefälligkeit verabscheut – vom doomigen Eröffnungshall und dem plötzlichen Ansturm von Violent Gospels (Ordination Of The Holy Trinity)“ über die schwindelerregenden Lead-Melodien des Instrumentals Earthly Kingdom Of God in Ruins bis hin zu den nervtötenden cleanen Gitarrenschlägen am Ende von Woeful Redemption. Jedes Riff schleicht, windet und dreht sich durch mehrere Iterationen, bevor es nahtlos in das nächste übergeht. Jeder Song ist ein eigenständiges Erlebnis und fügt sich dennoch perfekt in das größere Mosaik der 49-minütigen Laufzeit des Albums ein. Während sich die meisten ihrer Kollegen damit begnügen, Songs als Ansammlungen disparater Riffs mit einem schwachen Sinn für Kontinuität zu schreiben, beherrschen Heaving Earth die Kunst der zusammenhängenden, aber dennoch anspruchsvollen Komposition. Und obwohl die Band sich nicht scheut, jeden Weg der Inspiration zu erkunden und Dynamik mit enormer Wirkung einsetzt, überschreiten sie nie die Grenze zur Effekthascherei und bleiben immer fest der Essenz des infernalischen Death Metal verpflichtet.

Es wäre nachlässig, die Produktionsarbeit von Andrea Petucco (Ad Nauseam) nicht zu erwähnen, die sowohl die Wildheit als auch die Unvorhersehbarkeit des Albums tadellos einfängt, mit einem Mix, der jedes Detail der Instrumentierung leicht erkennbar macht, und einem digitalen DR10-Master, der die Loudness War-Standards ablehnt, die so viele Metal-Alben im digitalen Zeitalter in ein gemauertes Chaos verwandelt haben.

Das ist Death Metal für diejenigen, die sich nicht mit „ziemlich gut“ zufrieden geben. Es ist Death Metal, der im Bauch der Unterwelt geschmiedet wurde. Das sind Heaving Earth.

Heaving Earth – Darkness Of God

Label: Lavadome Productions

VÖ: 27.05.2022

