Beyond Mortal Dreams: veröffentlichen „Devastation Hymns“

Die australische Death-Metal-Band Beyond Mortal Dreams hat ihre neue, sechs Track umfassenden EP Devastation Hymns am 28. Juni 2025 über Lavadome Productions veröffentlicht. Die EP ist sowohl auf CD als auch in digitalen Formaten erhältlich, ein vollständiger Stream ist bereits online verfügbar.

Devastation Hymns zeigt die Band in ihrer härtesten und gleichzeitig raffiniertesten Form. Mit einer Mischung aus unbarmherziger Brutalität und eindringlicher Tiefe markiert die Veröffentlichung einen neuen kreativen Höhepunkt in der kompromisslosen Haltung der Band.

Die Aufnahmen fanden sporadisch zwischen August 2023 und Juni 2024 unter der Regie von Andy Kite im Against the Grain Studio statt. Das Mastering erfolgte ebenfalls durch Andy Kite im Against the Grain Studio im März 2025.

Devastation Hymns EP-Stream: https://lavadome.bandcamp.com/album/devastation-hymns

Beyond Mortal Dreams sind:

Pahl „Doomsayer“ Hodgson – Gesang, Gitarre

Jamie „Bloodspawn“ Whyte – Gitarre

Ross „Ghuul“ Duncan – Bass

Henry „Plague“ Inglis – Session-Schlagzeug

