Hypocrisy: kündigen Worship Europatournee 2022 mit Septicflesh, Horizon Ignited und The Agonist an

Am 26. November 2021 veröffentlichten Hypocrisy ihr von der Kritik hochgelobtes Album Worship (Review: hier), das weltweit die besten Chartplatzierungen in der bisherigen Bandgeschichte einfuhr.

Nun erheben sich die schwedischen Death-Metal-Vollstrecker erneut, um wie ein Sturm über Europa zu fegen und in 17 Ländern und 37 Städten eine Spur der puren Death-Metal-Verwüstung zu hinterlassen. Die große Worship Europatour 2022 wird am 30. September beginnen und am 12. November enden.

Hypocrisy kann auf eine 30-jährige Geschichte mit 12 Alben, hunderten von Auftritten auf der ganzen Welt und tausenden von Fans zurückblicken. Diese einflussreiche schwedische Death-Metal-Band entstand aus dem Willen einer einzigen Person, und diese Person hieß (und heißt) Peter Tägtgren (Hypocrisy, The Abyss, Pain, ex-Lindemann). Nachdem er die ersten Demos ganz alleine aufgenommen hatte, lud er nach einem Angebot von Nuclear Blast Musiker ein, um eine richtige Band zu gründen.

Seitdem hatten Hypocrisy mit ihren Platten und Live-Auftritten Erfolg und entwickelten sich sowohl musikalisch als auch konzeptionell weiter. Der schwere und satte Sound mit eingängigen melodischen Riffs, krachenden Drum-Fills, obskuren Texten und vielseitigen Gesangsparts wurde zum unverkennbaren Stil der Band. Die Diskografie der Band, vom Debüt Penetralia bis zum aktuellen Worship, über so legendäre Alben wie The Fourth Dimension, Abducted und Virus, ist in der Tat eine aufregende Metal-Reise. Eine Reise, die weitergeht.

Hypocrisy begrüßen die Metal-Veteranen von Septicflesh als Special Guest, sowie The Agonist und Horizon Ignited als Supports auf dieser herausragenden und einzigartigen Tour durch Europa.

Worship Europatour 2022 – Tourdaten

FRI 30/09/2022 DE Bochum Matrix

SAT 01/10/2022 NL Enschede Metropool

SUN 02/10/2022 NL Eindhoven Dynamo

TUE 04/10/2022 BE Antwerpen Kavka – Zappa

WED 05/10/2022 UK London Islington Assembly Hall

THU 06/10/2022 UK Birmingham Institut 2

FRI 07/10/2022 UK Manchester Academy 2

SAT 08/10/2022 FR Lille Le Splendid

SUN 09/10/2022 FR Paris La Machine du Moulin Rouge

MON 10/10/2022 FR Rennes L’Etage

MITTWOCH 12/10/2022 PT Porto Hard Club

THU 13/10/2022 PT Lissabon Lisboa ao Vivo

FRI 14/10/2022 ES Madrid Story Live

SAT 15/10/2022 ES Barcelona Apolo 2

SUN 16/10/2022 FR Lyon Ninkasi Gerland / Kao

TUE 18/10/2022 IT Paderno Dugnano Slaughter Club

WED 19/10/2022 IT Rom Orion Club

FRI 21/10/2022 GR Athen Fuzz Live Music Club

SAT 22/10/2022 GR Thessaloniki Principal Club Theater

SUN 23/10/2022 BG Sofia Hristo Botev Halle

TUE 25/10/2022 RO Bukarest Quantic Club

WED 26/10/2022 RO Cluj-Napoca /Form Space

THU 27/10/2022 HU Budapest Dürer Kert

FRI 28/10/2022 AT Wien Simm City

SAT 29/10/2022 DE Ingolstadt Eventhalle Westpark

SUN 30/10/2022 DE Hamburg Gruenspan

TUE 01/11/2022 CH Lausanne Les Docks

WED 02/11/2022 CH Luzern Schüür

THU 03/11/2022 DE Aschaffenburg Colos-Saal

FRI 04/11/2022 DE Stuttgart LKA – Longhorn

SAT 05/11/2022 CZ Prag MeetFactory

SUN 06/11/2022 PL Kraków Kwadrat

MON 07/11/2022 PL Warschau Proxima

TUE 08/11/2022 PL Gdańsk B90

THU 10/11/2022 LU Esch/Alzette Kulturfabrik

FRI 11/11/2022 DE Leipzig Hellraiser

SAT 12/11/2022 DE Berlin Orwo Haus

Holt euch jetzt eure Tickets! https://linktr.ee/heartofmusicagency