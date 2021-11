Hypocrisy – Worship

Fazit

Fazit René W.:

Der nächste Geniestreich von Hypocrisy hört auf den Namen Worship. Vor wenigen Tagen habe ich erst die neue Platte von Unleashed hoch gelobt, da muss ich hier mit Peter gleich weitermachen, alles andere wäre absolut unfair. Die Scheibe ist von Anfang bis Ende spannend, die Refrains krachen und die vielen geilen Hooks hämmern das Gehirn wie einen kleinen Pingpong-Ball durch die Schädelhöhle. Was als negativer Punkt bleibt und einzig und alleine aufgezählt werden könnte, ist die Tatsache, dass eben kein Roswell 47 oder Eraser die Platte schmückt. Dafür ist das Gesamtbild sehr authentisch und auf selbem Niveau. Hört rein, wenn eure wehrlosen Seelen aufs Neue von unseren eigentlichen Herrschern dazu gebracht werden, dem außerirdischen Leben bis in die Unendlichkeit zu huldigen.



Anspieltipps: Worship, Children Of The Gray und Gods Of The Underground



Fazit Florian W.:

Es gibt nicht viele Bands, für die ich mich auf einem Festival in den strömenden Regen stellen würde. Hypocrisy ist eine davon. So geschehen auf dem 2011er Rockharz, bei dem es nicht nur aus Eimern goss, sondern die Schweden auch ihre einzige Festivalshow des Jahres spielten. Das nahmen sie zum Anlass, um das Set gleich mal mit einem potenziellen Zugabenteil zu eröffnen: Roswell 47, Valley Of The Damned, Fire In The Sky – einfach nur legendär!



Über acht Jahre mussten Fans der schwedischen Ausnahmeband Hypocrisy warten. Jetzt steht das 13. Album Worship in den Regalen und Mastermind Peter Tägtgren rechnet mal wieder mit allem ab. Musikalisch haben die düsteren, schleppenden Arrangements die Oberhand, was mir als Fan von ähnlich gelagerten Großtaten wie Let The Knife Do The Talking oder Fire In The Sky sehr entgegenkommt. Der eröffnende Titeltrack hinterlässt nach kurzem Intro allerdings erst mal nur Asche und Staub. Drummer Horgh verdrischt die Felle, dass das Material nur so splittert und Peter bleibt gesangstechnisch in den Untiefen seiner Growls. Chemical Whore ist ein perfektes Beispiel für den eingangs erwähnten, schleppenden Sound. Für mich kommt da keiner an Hypocrisy heran. Allein das eröffnende Riff: melodisch, aber gleichzeitig so abgrundtief böse. Lyrisch rechnet Meister Tägtgren mit der Pharmaindustrie ab. Diese ist angesichts der aktuellen Lage natürlich präsenter denn je, umso erstaunlicher, dass der Song vor der Pandemie entstanden ist.



Es gibt auch ein bisschen durchschnittliche Hausmannskost, was aber bei weiteren Highlights wie We’re The Walking Dead oder Another Day zu verkraften ist. Alleine durch die markerschütternd geschriene Zeile „What a beautiful day to die“ kann man auch Children Of The Gray dazuzählen. Das grandiose Video von Costin Chioreanu rundet die Singleauskopplung gekonnt ab. Peter und seine Mannen haben es immer noch drauf, und wenn Feuer, Eis und Regen vom Himmel fällt, stehe ich ohne Zweifel wieder bei Hypocrisy vor der Bühne – Worship!



Anspieltipps: Worship, Chemical Whore und Children Of The Gray