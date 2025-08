!T.O.O.H.!: neues Album „Po Ovoci Poznáte Je“ angekündigt

Die tschechische progressive Deathgrind-Band !T.O.O.H.! hat ihr kommendes Album mit dem Titel Po Ovoci Poznáte Je (By Their Fruits You Will Know Them) angekündigt, das am 29.08.2025 über Lavadome Productions veröffentlicht wird.

Dies ist das sechste Studioalbum der Band und folgt auf ihr Comeback-Album Free Speech aus dem Jahr 2020. Das neue Werk vereint die charakteristische Intensität der Band mit erweiterten harmonischen Kompositionen, vielschichtigen Arrangements und der Rückkehr akustischer Drums, die seit dem Album Order And Punishment von 2005 nicht mehr verwendet wurden. Es handelt sich um ein ambitioniertes Werk – dicht, satirisch und zutiefst individuell.