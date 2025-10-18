Halestorm: im Oktober und November auf großer „The nEVEREST Tour“ in Deutschland

Mit über einer Milliarde Streams, sechs Nummer-1-Singles im Rockradio und weltweit ausverkauften Shows zählen Halestorm längst zu den prägenden Stimmen moderner Rockmusik. In Kürze begibt sich die Band mit ihrem neuen Album Everest auf große The nEVEREST Tour. Fünf Headline-Shows in Deutschland stehen dabei im Oktober und November an, Bloodywood eröffnen die Abende als Support-Act. Alle Tour Dates finden sich hier:

Halestorm

The nEVEREST Tour

Support Act: Bloodywood

22.10.2025 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden

23.10.2025 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle

25.10.2025 – (DE) Hamburg, Inselpark Arena

01.11.2025 – (DE) Berlin, Columbiahalle

08.11.2025 – (DE) München, Zenith

Tickets sind hier erhältlich.

Außerdem liefern Halestorm in diesem Herbst ein weiteres besonderes Highlight: Während der anstehenden Tour erscheint ihre Version des Bad–Company-Klassikers Shooting Star, aufgenommen gemeinsam mit niemand Geringerem als Paul Rodgers, dem legendären Sänger und Mitbegründer der britischen Rockpioniere. Der Song ist Teil des Tribute-Albums Can’t Get Enough: A Tribute To Bad Company, das am 24. Oktober 2025 über Primary Wave Music veröffentlicht wird.

Das Album vereint einige der größten Namen aus Rock, Country und Americana – darunter Hardy, The Pretty Reckless, Joe Elliott und Phil Collen von Def Leppard, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Charley Crockett, Halestorm und viele mehr. Gemeinsam feiern sie das musikalische Erbe von Bad Company, deren Einfluss seit über fünf Jahrzehnten Generationen von Künstler:innen geprägt hat. Für Halestorm die sich vom Kindheitstraum der Geschwister Lzzy und Arejay Hale zu einer der meistgefeierten Rockbands der Gegenwart entwickelt haben, ist diese Zusammenarbeit eine Herzensangelegenheit.

Mehr Informationen zu Halestorm und ihrem Album Everest findet ihr hier:

Halestorm online:

https://www.facebook.com/halestormrocks

https://www.instagram.com/halestormrocks/