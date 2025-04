Halestorm: veröffentlichen ihre neue Single „Darkness Always Wins“

Die GRAMMY-Gewinner Halestorm haben Darkness Always Wins veröffentlicht, eine sich langsam aufbauende, cineastische Hardrock-Hymne, die die erste Veröffentlichung der Band im Jahr 2025 markiert. Der Song, produziert vom GRAMMY-Gewinner Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Jason Isbell), ist der erste Vorbote eines neuen Albums, das bei Atlantic Records erscheinen wird und dessen Details in Kürze bekannt gegeben werden.

„Darkness Always Wins ist weder ein Song der Hoffnung noch ein Song der Verzweiflung“, so Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale. “Es ist die Realität. Die Geschichte wiederholt sich. Das Böse siegt und die Guten gehen zuerst. Aber wir sind nicht verloren, solange wir nicht aufgeben und weiterkämpfen. Der Krieg wird vielleicht nicht in diesem Leben gewonnen. Aber unsere Mission ist es, die Fackel weiterzureichen, damit diejenigen, die nach uns kommen, etwas haben, wofür sie kämpfen können.“

Im Sommer werden Halestorm nach Europa kommen, um Iron Maiden zu supporten, gefolgt von einer US-Tournee mit Volbeat, aber nicht bevor sie am 5. Juli bei Black Sabbaths letztem Konzert in Birmingham, gespielt haben. Eine vollständige Liste aller Termine für 2025 findet ihr unten.

Letzten Monat nahm Lzzy Hale zusammen mit Christina Scabbia von Lacuna Coil und Courtney LaPlante von Spiritbox an der Spotify-Diskussionsrunde Women Of Metal Roundtable teil. Das Gespräch findet ihr hier.

Was als Kindheitstraum von Lzzy und Arejay Hale begann, hat Halestorm sieben Nummer-1-Hits in den Rock-Radiocharts beschert, und ihre Musik wurde weltweit über eine Milliarde Mal gestreamt. Sie wurden zweimal für einen GRAMMY nominiert und gewannen 2012 für Love Bites (So Do I) in der Kategorie „Best Hard Rock/Metal Performance“. Die Band hat sich einen Namen u.a. durch ihre mitreißenden Live-Auftritte gemacht und stand bereits mit Rockikonen wie Heaven & Hell, Alice Cooper und Joan Jett auf der Bühne.

Halestorm Tour 2025:

27. Mai bis 28. Juni: Support von Iron Maiden (siehe Angaben)

5. Juli: Support von Black Sabbath

17. Juli bis 22. August: US Tour als Support von Volbeat (siehe Angaben)

Mai

15. – Daytona Beach, Florida – Welcome To Rockville (Festivaltermin)

17. – Ocean City, Maryland – Boardwalk Rock (Festivaltermin)

27. und 28. – Budapest – Sportarena (Support von Iron Maiden)

31. – Prag, Tschechien – Letany Airport (Support von Iron Maiden)

Juni

1. – Bratislava, Slowakei – O’Nepelu Arena (Support von Iron Maiden)

3. – Leipzig, Sachsen – Felsenkeller Leipzig (Headliner)

5. – Trondheim, Norwegen – Trondheim Rocks (Festivaltermin)

7. – Stavanger, Norwegen – Viking Stadium (Support von Iron Maiden)

9. – Kopenhagen, Dänemark – Royal Arena (Support von Iron Maiden)

12. und 13. – Stockholm, Schweden – 3Arena (Support von Iron Maiden)

16. – Helsinki, Finnland – Olympiastadion (Support von Iron Maiden)

18. – Tallinn, Estland – Helitehas (Headliner)

19. – Riga, Lettland – Palladium Riga (Headliner)

23. – Lille, Frankreich – Aeronef (Headliner)

25. – Dublin, Irland – Malahide Castle (Support von Iron Maiden)

28. – London, Großbritannien – London Stadium (Support von Iron Maiden)

Juli

1. – Lausanne, Schweiz – Les Docks (Headliner)

2. – Eindhoven – Effenaar (Headliner)

5. – Birmingham, Vereinigtes Königreich – Villa Park (Support von Black Sabbath)