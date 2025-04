Keep It True XXV 2025: Livestream für Fans ohne Ticket

Das Veranstaltungsteam vom Keep It True 2025 bietet für Fans ohne Ticket einen besonderen Service. Neun der 20 Konzerte werden als Livestream über den YouTube-Channel zu erleben sein.

Die Running Order:

Freitag:

Slaughter Xstroyes: 17:25 – 18:10

Sacred Steel: 15:15 – 16:00

Freeways: 13:05 – 13:50

Drifter: 12:00 – 12:45

Samstag:

Heir Apparent: 21:10 – 22:10

Sacred Blade: 18:30 – 19:30

Purgatory: 16:20 – 17:05

Domine: 14:10 – 14:55

Alien Force: 13:05 – 13:50

Link zum YouTube-Channel: https://keep-it-true.de/live-stream/

Der Vorverkauf für das Keep It True 2026 beginnt vor Ort in Lauda-Königshofen und ist zunächst nicht online verfügbar. Das bedeutet aber nicht, dass es für Fans, die nicht vor Ort sind, keine Tickets gibt. Wenn euch niemand Tickets mitbringt und das komplette Kontigent nicht vergriffen ist, dann gehen in den Tagen nach der 25. Ausgabe des Keep It True Festivals die Tickets online in den Verkauf. Haltet Ohren und Augen offen. Es ist nicht unmöglich, Tickets für das legendäre Festival zu erwerben.