AlphaWhores: veröffentlichen ihre neue Single „Beautiful Music, Awful Person“ mit dazugehörigem Musikvideo

Das in Panama ansässige Heavy-Alt-Rock-Duo AlphaWhores hat seine neue Single Beautiful Music, Awful Person veröffentlicht. Es handelt sich um die zweite Single aus ihrem kommenden zweiten Album You Can Come Out Now, das am 13. Juni 2025 erscheinen wird und auf die Veröffentlichung von Pirate Mode folgt.

AlphaWhores erklären: “Beautiful Music, Awful Person features classic AlphaWhores infectious grooves, razor-sharp harmonies, and a riff that’d make Queens Of The Stone Age nod in approval. Wrapped in danceable swagger, it’s a scathing takedown of the scene’s parasites: those who chase shortcuts while real artists do the work.“

You Can Come Out Now wurde von dem in London, Großbritannien ansässigen Doppel-Grammy-Award-Gewinner Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse) produziert, der für die Aufnahme in das Heimatland der Band, Panama, reiste. Abgemischt wurde es vom langjährigen Bandkollegen Evan Rodaniche aus den USA. Evan mixte auch ihr Debütalbum I (One) sowie das kürzlich erschienene Hot Chip-Cover Over And Over, das im charakteristischen, düsteren Stil von AlphaWhores neu interpretiert wurde.

AlphaWhores haben gerade ihre erste 17-tägige Headliner-Europatour abgeschlossen, mit Shows in Deutschland, Österreich, Dänemark und Großbritannien. Weitere Termine sind derzeit in Planung.

