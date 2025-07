Simple Plan: haben erste karriereübergreifende Compilation „The Kids In The Crowd (Music From The Documentary Soundtrack)“ veröffentlicht

Vergangene Woche feierten Simple Plan auf die Premiere der Dokumentation Simple Plan: The Kids In The Crowd, die die bemerkenswerte 25-jährige Reise der kanadischen Pop-Punk-Ikonen und Fan-Lieblinge Simple Plan festhält. Simple Plan: The Kids In The Crowd bietet einen beispiellosen Einblick in die Geschichte der Band, von Auftritten in Kellern in Montreal bis hin zum globalen Ruhm. Die Dokumentation dokumentiert die Entstehung von Hits wie Welcome To My Life, I’d Do Anything, und Perfect, und untersucht den anhaltenden Einfluss der Band als eine der erfolgreichsten Pop-Punk-Bands, die weiterhin weltweit ausverkaufte Shows spielt.

Der offizielle Soundtrack zur Dokumentation, The Kids In The Crowd (Music from The Documentary Soundtrack), ist ab sofort digital erhältlich und wird am 24. Oktober auf 2LP und CD veröffentlicht. Diese Veröffentlichung stellt die erste Karriere-umfassende Compilation von Simple Plan dar, die eine Mischung aus den größten Hits der Band, Fan-Favoriten, bisher unveröffentlichten Demos und einem brandneuen Track, Nothing Changes, enthält. Eine exklusive digitale Version bei Amazon Music beinhaltet den Bonustrack I’m Just A Kid.

Seht euch das Video zu Nothing Changes hier an:

A Simple Plan kündigen die Veröffentlichung eines Soundtracks auf 2LP schwarzem Vinyl an. Eine exklusive 2LP in Translucent Light Blue Vinyl-Edition wird ausschließlich im Webstore der Band erhältlich sein.

Zur Veröffentlichung äußerte Chuck Comeau: „We’re so excited for our fans to finally be able to watch this documentary. Working on it has been such an emotional rollercoaster as we got to relive our own story, from playing in our parents’ basement to performing sold out shows all over the world, and everything it took to get there. We hope our fans will enjoy it and be inspired to follow their own dreams.“

Zusätzlich freuen sich die Fans auf den neuen Song und das Video Nothing Changes, das von der Dokumentation und den vergangenen 25 Jahren inspiriert wurde und das nächste Kapitel in der musikalischen Reise der Band markiert.

Die Dokumentation bietet nie zuvor gesehenes Archivmaterial sowie neue Interviews mit Bandmitgliedern und gefeierten Ikonen der Punkrock-Community, darunter Mark Hoppus (Blink-182), Avril Lavigne, Dexter Holland und Noodles (The Offspring) sowie Fat Mike (NOFX). Produziert wurde die Dokumentation von Sphere Media und geleitet von Didier Charette.

The Offspring’s Supercharged Worldwide In ‘25 – Tour-Termine

w/ Simple Plan

Fri Sep 26 – Madrid, ES – Palacio Vistalegre

Sat Sep 27 – Barcelona, ES – Pabellón Olímpico de Badalona

Mon Sep 29 – Milan, IT – Mediolanum Forum

Tue Sep 30 – Zurich, CH – Hallenstadion

Thu Oct 2 – Prague, CZ – Fortuna Hall

Sat Oct 4 – Zalgiris Arena – Kaunas, LT

Sun Oct 5 — Arena Riga – Riga, LV

Tue Oct 7 – Ice Hall – Helsinki, FI

Thu Oct 9 – Hovet Ice Hall – Stockholm, SE

Fri Oct 10 – Unity Arena – Oslo, NO

Sat Oct 11 – Royal Arena – Copenhagen, DK

Fri Oct 24 – Tips Arena – Linz, AT

Sun Oct 26 – Atlas Arena – Lodz, PL

Mon Oct 27 – Uber Arena – Berlin, DE

Tue Oct 28 – Barclays Arena – Hamburg, DE

Thu Oct 30 – Olympiahalle – Munich, DE

Fri Oct 31 – MVM Arena– Budapest, HU

Sun Nov 2 – Festhalle – Frankfurt, DE

Mon Nov 3 – ING Arena – Brussels, BE

Wed Nov 5 – Lanxess Arena – Cologne, DE

Fri Nov 7 – Ziggo Dome – Amsterdam, NL

Sat Nov 8 – La Défense Arena – Paris, FR

Mon Nov 10 – Utilita Arena – Cardiff, UK

Wed Nov 12 – 3Arena – Dublin, IE

Fri Nov 14 – The O2 – London, UK

Sat Nov 15 – Utilita Arena – Newcastle ,UK

Sun Nov 16 – AO Arena – Manchester, UK

Tue Nov 18 – OVO Hydro – Glasgow, UK

