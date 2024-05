Dezperadoz: veröffentlichen die neue Single samt Video „Evil Wayz“

Die Dezperadoz veröffentlichen ihre neue Single + Video Evil Wayz vom kommenden Albums Moonshiner, das am 21.06.2024 erscheinen wird.

Die Fans freuen sich immer auf neue Geschichten und auch dieses Mal werden sie von Band Leader und Songwriter Alex Kraft nicht enttäuscht:

„Evil Wayz erzählt die Geschichte der Outlaws jener Zeit, insbesondere: John (Herbert) Dillinger. Dillinger wurde quasi ohne Mutter groß und musste als junger Mann, um irgendwie Geld zu verdienen alle möglichen Arbeiten machen, die ihn allerdings komplett unterforderten. In diesen Tagen war es fast unmöglich beruflich, anschaulich und finanziell Karriere zu machen, noch dazu, wenn man aus so sehr bürgerlichen Verhältnissen entstammte. Er wurde trotz seines aufgeweckten Wesens schon früh als Taugenichts und Raufbold betitelt, was ihn dazu bewegte aus der Not eine Tugend zu machen, sich Respekt zu verschaffen und eine Karriere als Bandenchef, bis zum Staatsfeind No #1 zu starten.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: