Darkane: enthüllen „Inhuman Spirits“ Trackliste

Darkane werden ihr lang erwartetes neues Studioalbum Inhuman Spirits am 24.06.2022 bei Massacre Records veröffentlichen!

Nun hat die Band die Trackliste ihres Albums veröffentlicht, die weiter unten verfügbar ist.

Außerdem kann man das Album bereits in einigen Stores als CD Digipak sowie als limitierte Vinyl LP vorbestellen – klickt hier » https://lnk.to/inhumanspirits

Es wurde von Lawrence Mackrory in den Rorysound Studios gemischt und gemastert und wird euch mit intensivem, brutalem, groovigem und eingängigem Melodic Death/Thrash Metal wegblasen! Das Coverartwork wurde von Mathias Blom / The Happy Creative gestaltet.

Die erste Single vom Album, der Titeltrack, wird am 26.04.2022 zusammen mit einem Video erscheinen.

Darkane – Inhuman Spirits

CD Digipak

1. Inhuman Spirits

2. Awakening

3. Embrace The Flames

4. Conspiracies Of The Flesh

5. Inhaling Mental Chaos

6. Mansion Of Torture

7. The Quintessence Of Evil

8. A Spiral To Nothing

9. The Great Deceiver

10. Vålnader

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Inhuman Spirits

Awakening

Embrace The Flames

Conspiracies Of The Flesh

Inhaling Mental Chaos

B-Side

Mansion Of Torture

The Quintessence Of Evil

A Spiral To Nothing

The Great Deceiver

Vålnader

http://www.darkane.com

https://www.facebook.com/darkane