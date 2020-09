Act Of Creation: Videopremiere von „Break New Ground“

Via MDD bringen Act Of Creation am 16. Oktober das neue Album The Uncertain Light heraus.

Heute wird das Video Break New Ground veröffentlicht. Seht es euch gleich hier an:

Gut vier Jahre nach ihrem letzten Werk Thion haben Act Of Creation die Arbeiten an einem neuen und langersehnten Album abgeschlossen. Das von Dennis Koehne produzierte The Uncertain Light wird definitiv ein Highlight im modernen Melodic Death Thrash Genre darstellen und erscheint am 16. Oktober 2020 über MDD / Black Sunset Records. Timon Kokott entwickelte ein faszinierendes Artwork..

Die Band gibt dazu folgendes Statement ab:

Auf The Uncertain Light, dem letzten Teil der Albumtrilogie, ist es uns gelungen, den Bandsound weiter zu verfeinern sowie ein neues Element einfließen zu lassen, von dem bestimmt jeder im Moment ein großes Stückchen gebrauchen kann: Hoffnung.

In den gewohnt persönlichen Lyrics zieht sie sich neben Trauer, Wut, Angst und Verzweiflung, veredelt durch die starke Produktion von Dennis und visuell perfekt von Timon umgesetzt, wie ein roter Faden durch das gesamte Album.

„Ohne Hoffnung ist alles nichts.“

The Uncertain Light ist eine musikalische Reise durch unser Leben geworden, mit allen Höhen und Tiefen. Eine emotionale Achterbahnfahrt und zu 100 % Act Of Creation. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Wir wünschen viel Spaß beim baldigen Durchhören, und freuen uns tierisch darauf, wieder zusammen abzurocken und euch das neue Material live um die Ohren hauen zu dürfen.

So get ready … and „spread the darkness“ … with us

Jess, Chris, Casi, Holger & Jan

Act Of Creation stehen für einen Neubeginn. Als sich E 605 nach zwei Alben auflösen, gründet Carsten „Casi“ Schuch 2007 die Band und erschafft einen eigenen und unverwechselbaren Sound, der sich in den folgenden Jahren zu einer festen Größe etabliert. Zahlreiche Shows, unter anderem mit Vader, Accuser, Dew-Scented, Battle Beast sowie erfolgreiche Gigs auf renommierten Festivals wie Summer Breeze, Rock Am Stück belegen die Intensität, mit denen die Siegener ihr Publikum begeistern.

Nach diversen Besetzungswechseln ist nun ein stabiles Line-Up am Start, um die Band weiter voranzutreiben. Nach drei Alben, die zum Teil in deutscher Sprache verfasst werden, steht nun das vierte Werk The Uncertain Light an. 2020 sind Act Of Creation auf dem Weg, eine der neuen Hoffnungen im härteren Metalbereich zu werden. Der kreative Kopf Carsten Schuch sowie Frontfrau Jess beweisen, dass es ihnen ernst ist. The Uncertain Light vereinigt gnadenlosen Thrash und emotionalem Melodic Death Metal zu einer einzigartigen Melange von internationalem Standard.

Spread The Darkness lautet die Devise. Act Of Creation, das bedeutet unglaubliche Energie. Ihre Live-Shows sind mittlerweile bundesweit angesagt und verfügen über einen enormen Moshpit-Faktor.

Act Of Creation – Der Silberstreif am Horizont der neuen Heavy Metal Kultur!

Act Of Creation sind:

Jess – Vocals

Casi – Guitar

Chris – Guitar

Holger – Bass

Jan – Drums

https://www.facebook.com/Actofcreation

https://www.actofcreation.de/