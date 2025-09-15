Interview mit Linus Fritzson von Ambush zu „Evil In All Dimensions“

Artist: Ambush

Herkunft: Växjö, Schweden

Genre: Heavy Metal

Label: Napalm Records

Link: https://ambushsweden.bigcartel.com/

Bandmitglieder:

Gesang – Oskar Jakobsson

Schlagzeug – Linus Fritzson

Gitarre – Karl Dotzek

Gitarre – Olof Engqvist

Bass – Oskar Andersson

Time For Metal / Jürgen F.:

Hallo Linus, vielen Dank für deine Zeit. Konntet ihr den Sommer und die Festivals trotz des Stresses mit einem neuen Label und einer neuen Platte genießen?

Ambush / Linus:

Es war ein besonderer Sommer und auf eine ganz neue Art und Weise stressig für uns. Vor diesem Sommer haben wir uns hauptsächlich darauf konzentriert, viele Shows zu spielen. Diesen Sommer hatten wir nur eine Show. Wie du erwähnt hast, war es unser Ziel, in diesem Sommer die letzten Teile für unsere Veröffentlichung zu sortieren. Es war ein verdammt großer Bissen. Nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt. Wir sitzen jetzt hier und genießen einfach nur das Gefühl, dass wir unser Album endlich mit unseren Brüdern und Schwestern des Metals teilen dürfen.

Time For Metal / Jürgen F.:

Ambush sind von High Roller Records zu Napalm Records gewechselt. Kannst du uns kurz sagen, was die Hauptgründe für den Wechsel waren? Haben eure aktuellen Label-Kollegen Enforcer eine Rolle bei der Entscheidung gespielt?

Ambush / Linus:

High Roller Records war ein wichtiger Teil unserer Geschichte. Sie gaben uns die Möglichkeit, ein größeres Publikum zu erreichen. Dafür sind wir sehr dankbar. Unser Vertrag mit High Roller Records lief nach der Veröffentlichung von Infidel aus und wir hatten Lust, etwas Neues auszuprobieren. Wir haben uns an Napalm gewandt und hier sind wir jetzt. Die Jungs von Enforcer hatten nur Positives über Napalm zu erzählen. Die Entscheidung war ein Kinderspiel, als wir die Gelegenheit bekamen, bei Napalm Records zu unterschreiben.

Time For Metal / Jürgen F.:

Im Vergleich zu Infidel haben Ambush mit Karl an der Gitarre und Oskar Andersson am Bass zwei neue Bandmitglieder. Hat sich dadurch der Produktionsprozess von Ambush verändert?

Ambush / Linus:

Ja, er hat sich verändert. Beide haben mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrer persönlichen Musikalität zu diesem Album beigetragen. Alle Mitglieder waren ein großer Teil des Songwritings. Ich denke, das merken die Fans wirklich, wenn sie das Album hören. Das Ergebnis von Evil In All Dimensions ist meiner Meinung nach ein facettenreicheres Album als unsere vorherigen Releases.

Time For Metal / Jürgen F.:

Ambush ist regelmäßiger Gast auf Festivals wie dem Muskelrock oder Keep It True in Deutschland. Napalm Records ist ein großes Label, auf dem viel Mainstream-Musik produziert wird. Viele Fans befürchten, dass Napalm Records euch beim Songwriting und in der Produktion beeinflussen wird. Wie war die erste Zusammenarbeit mit Napalm Records im Vergleich zu High Roller Records?

Ambush / Linus:

Napalm hat uns, genau wie High Roller Records, sowohl beim Songwriting als auch bei der Produktion wirklich wir selbst sein lassen. Ambush werden immer Ambush bleiben, traditioneller Heavy Metal der alten Schule. Wir würden niemals bei einem Label unterschreiben, das von uns erwarten würde, dass wir uns in etwas anderes verwandeln.

Time For Metal / Jürgen F.:

Hast du Kontakte oder Vorfahren, die Russisch sprechen? Wer hatte die Idee für Maskirovka? Wie kam es zu dem Akzent im Refrain?

Ambush / Linus:

Nö, keine Kontakte. Unser Sänger Oskar Jakobsson schreibt den Großteil der Texte, sodass das Thema von Maskirovka seine Idee ist. Da das Wort auf Russisch ist, ist es schwierig, es anders auszusprechen.

Time For Metal / Jürgen F.:

Ambush haben eine Ballade auf dem neuen Album. Was ist die Geschichte hinter I Fear The Blood und warum haben sich Ambush musikalisch für eine Ballade entschieden?

Ambush / Linus:

Während der COVID-Zeit haben wir versucht, mit der Band kreativ zu sein und neues Material zu schreiben. Oskar schrieb im Ambush-Chat, dass er etwas Kontroverses am Laufen habe und dass er es teilen würde, sobald es mehr Grundlage hätte. Als sich herausstellte, dass es sich um einen Balladensong handelte, waren wir alle etwas erstaunt – da er stilistisch nicht als typisch Ambush wahrgenommen wird. Wir haben uns jedoch entschieden, den Song zu proben und auszuprobieren. Danach waren wir alle überzeugt, dass dieser Song auf das Album muss. Ich denke, er trägt auch auf eine gute Art und Weise zur Dynamik des Albums bei als Abschluss der A-Seite. Der Song zeigt eine neue Seite von Ambush und wir freuen uns alle darauf, ihn live zu spielen.

Time For Metal / Jürgen F.:

Wer sind deine Heavy Metal Breathren? Die Hymne des Albums steht für die kommenden Liveshows, oder?

Ambush / Linus:

Der Song ist eine Hommage an all die Menschen, die wir im Laufe unserer Jahre auf Tour getroffen haben, die Heavy-Metal-Community auf der ganzen Welt. Wir haben viele Freunde auf der ganzen Welt gefunden. Unsere Musik mit ihnen zu teilen, ist das Beste, was wir tun können. Wir werden immer einen besonderen Platz in unseren Metal-Herzen für die Southstreet-Bruderschaft haben. Unsere Freunde aus unserer Heimatstadt, die von Anfang an bei uns waren.

Time For Metal / Jürgen F.:

Ambush gehen mit Angel Witch auf Tour. Wie groß war der Einfluss des ersten Angel-Witch-Albums auf deine persönliche Entwicklung und die Entwicklung von Ambush? Gibt es einen Headliner auf dieser Tour oder bekommen beide Bands ungefähr die gleiche Spielzeit?

Ambush / Linus:

Als wir mit dem ersten Album von Angel Witch anfingen, haben wir es natürlich viel gehört. Gemeinsam mit ihnen auf die Bühne zu gehen und ein paar Nächte lang die Bühne zu teilen, wird mehr als cool sein. Wir sind als Special Guests dabei und werden ein etwas kürzeres Set spielen als sie, aber wir packen so viel Intensität in dieses Set, dass wir garantieren, dass der „Ambush Itch“ jeden Abend gründlich rüberkommen wird.

Time For Metal / Jürgen F.:

Ihr spielt wieder auf Keep It True Rising in Würzburg. Wie sind deine Erinnerungen an euren Auftritt im Jahr 2023?

Ambush / Linus:

Der vorherige Auftritt war eine großartige Erfahrung. Wir erwarten jetzt nichts anderes. Ein großartiges Arrangement und ein verrücktes Publikum. Zwei wichtige Zutaten für einen weiteren Abend in Würzburg, den wir nie vergessen werden.

Time For Metal / Jürgen F.:

Ambush kehren ins Bambi Galore nach Hamburg zurück, wo ihr bereits im Mai gemeinsam mit Century als Swedish Metal Attack für ein ausverkauftes Haus gesorgt habt. Ist der Underground-Club nicht zu klein für Ambush und Angel Witch? Oder mögt ihr die „sehr heiße“ Atmosphäre in einer ausverkauften Umgebung?

Ambush / Linus:

Wir haben im Bambi Galore mittlerweile schon so oft gespielt, dass wir erstaunt sind, dass sie sich bei uns noch nicht gelangweilt haben 😊. Aber im Ernst, das Bambi Galore ist ein großartiger Ort und die Konzerte dort sind immer fantastisch. Die Intensität, die man in einem engen, warmen, vollgepackten Club erlebt, ist wirklich das, worum es mir beim Heavy Metal geht.

Time For Metal / Jürgen F.:

Es fühlt sich so an, als würden Ambush mit Evil In All Dimensions und dem Wechsel zu Napalm den Schritt zu einer größeren Band machen. Was sind eure nächsten Ziele?

Ambush / Linus:

Unser Ziel ist immer sehr hochgesteckt. Wir könnten wahrscheinlich als Headliner touren, aber im Moment ist eines unserer Ziele, mit größeren Bands zu touren. Auch wenn Clubshows meine Favoriten sind, denke ich, dass die größeren Massen mehr traditionellen Heavy Metal verdient haben, als sie im Moment bekommen.

Time For Metal / Jürgen F.:

Vielen Dank für deine Zeit. Die berühmten letzten Worte liegen bei dir.

Ambush / Linus:

Danke, dass wir dabei sind, und danke an alle, die uns und unseren Metal unterstützen. Wir werden nie aufhören, das Banner des traditionellen Heavy Metal zu schwenken. Wir wissen, dass ihr das auch nicht tun werdet. Wir freuen uns darauf, bei den kommenden Konzerten mit euch Blut und Schweiß zu teilen. Wir sehen uns in der ersten Reihe. Cheers!