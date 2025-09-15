Vígljós: veröffentlichen neues Video zu „A Seed Of Aberration“

Die Schweizer Black-Metal-Band Vígljós präsentiert mit einem neuen Video zu ihrem Song A Seed Of Aberration die zweite Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album Tome II – Ignis Sacer. Das Album wird am 19. September über das französische Label Les Acteurs de L’Ombre Productions veröffentlicht. Nach der atmosphärischen ersten Single Claviceps gewährt das neue Video zu A Seed of Aberration einen weiteren Einblick in die sorgfältig gestaltete Welt der Band.

Das Video zu A Seed of Aberration kann hier angesehen werden:

Tome II – Ignis Sacer erscheint am 19. September über Les Acteurs de L’Ombre Productions in CD/LP- und Digital-Formaten. Mehr Informationen zu Vígljós und ihrem kommenden Album findet ihr hier.

Vígljós online:

https://www.facebook.com/vigljos

https://www.instagram.com/vigljos